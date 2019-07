VIDEO: Řidič trolejbusu, který napadl dívku, nebude potrestán. Státní zástupce jeho stíhání zastavil

PRAHA Nyní již bývalý řidič trolejbusu, který v květnu v Hradci Králové napadl devatenáctiletou dívku, jež mu chtěla zaplatit jízdenku stokorunou, prozatím nebude potrestán. Za výtržnictví mu hrozil až dvouletý pobyt za mřížemi, státní zástupce ale jeho stíhání podmíněně zastavil. Umožnil to prý mužův dosavadní život a okolnosti případu.

K incidentu došlo v trolejbusu královéhradecké městské hromadné dopravy 16. května tohoto roku. Jednapadesátiletý muž, který vozil cestující osm let, byl záhy na to propuštěn. Dopravní podnik s ním rozvázal pracovní poměr pro hrubé porušení povinností.



Případem se navíc od počátku zabývali policisté, muže podezřívali z trestného činu výtržnictví. Spis posléze předali okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, které ale nyní rozhodlo, že trestní stíhání pozastaví.

„Po prostudování spisového materiálu státní zástupce dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky trestního řádu a rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání,“ řekl serveru Lidovky.cz královéhradecký státní zástupce Jiří Chaloupka.

S ohledem na skutečnost, že muž nebyl shledán vinným, nechtěl být sdílnější. Není tak ani zřejmé, jak dlouhá byla někdejšímu řidiči stanovena zkušební doba, po jejímž uplynutí se rozhodne, zda se osvědčil, případně jestli se v jeho trestním stíhání bude pokračovat.

Podle trestního řádu je možné k podmíněnému zastavení přistoupit namísto podání návrhu trestu, ale jen pokud je splněna některá z následujících podmínek: pachatel se přizná, uhradí případnou škodu či se s poškozeným domluví.

„Vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu, lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující,“ dodal Chaloupka.

Povalení a několik úderů

Podle policie již bývalý zaměstnanec DPMHK nechtěl prodat cestující jízdenku v hodnotě 25 korun, když mu chtěla zaplatit stokorunou. Odmítnout měl i platbu drobnými poté, co si dívka rozměnila u další z pasažérek trolejbusu. Následně ji dle slov policejní mluvčí Ivy Kormošové začal verbálně urážet, poté ji za užití násilí na zastávce Náhon vyvlekl z vozu. To ukazují i záběry pořízené mobilním telefonem dalšího z cestujících.



Na zastávce měl řidič dívku podle policie povalit, přitlačit na lavičku a několikrát udeřit. „Bohužel v trolejbuse nebyl nikdo, kromě dvou seniorek a dvou dětí, kdo by byl schopen studentce pomoci. Řidič ji nechal zraněnou na zastávce a odjel,“ uvedla koncem května mluvčí Kormošová.



Ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abrhám tehdy označil mužovo chování za „strašné“ a „neetické“. Zdali šoféra k agresivní reakci přimělo ještě jiné dívčino počínání, jako například slovní provokace, z videa není patrné.



„V rámci dopravního podniku chodí všichni řidiči na preventivní a standardní školení, která jsou povinná v rámci autobusové dopravy. Ale to, že někdo zareaguje tak, jak zareagoval tento náš řidič, tak na to v jistém okamžiku možná nepřijde ani žádná psycholožka během testů,“ okomentoval už dříve Abrhám pro Český Rozhlas.