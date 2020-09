Rouška pod nosem? To se nepokutuje, zavánělo by to přílišnou represí, zní z hygieny i policie

Praha Ležérní móda proniká i do epidemiologického zahalování. V obchodních centrech nebo hromadné dopravě nejsou výjimkou lidé, kteří si roušku nasadí pod nos nebo rovnou na bradu.

Mají ústenku takříkajíc na číhané: když narazí na revizora či policistu, který je upozorní, že pod látku musí nos i ústa, napraví to. Po opadnutí dozoru opadá i zakrytí. Epidemiologové upozorňují, že nejde o to vyzrát na policii: jen dobře přiléhající rouška, která kryje oba výdechy, představuje ochranu před nemocí.



Špatně nasazená rouška, byť by to bylo projevem schválnosti, není postižitelná: podle hygieniků a policie by to ani nebylo namístě, protože už by to zavánělo přílišnou represí. Vláda i další představitelé státu chtějí spoléhat na dobrou vůli a zodpovědnost každého jednotlivce.



Jen premiér Andrej Babiš (ANO) ukročil stranou, když v pátek uvedl, že „policie se má hlavně věnovat hlídání toho, zda lidé dodržují povinnost nosit roušky“. Udělal to v reakci na nabídku vicepremiéra Jana Hamáčka, že policisté pomohou zahlceným hygienám s trasováním.

„Opatření hovoří o tom, že ve vybraných prostorách je zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest – nosu a úst. Policista na místě samozřejmě dokáže vyhodnotit, zdali má osoba roušku nasazenou špatně, a v tom případě ji upozorní, aby si ji nasadila pořádně. Určitě nebudeme sankcionovat lidi za to, že mají špatně nasazené roušky. Nejprve je budeme upozorňovat,“ sdělil pro Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.



Policie se snaží většinu případů vyřešit po dobrém, až když si někdo odmítá tvář přikrýt, dojde na pokutu. Neexistuje statistika, jaký podíl z celku představuje domluva, kolik bloková pokuta a kolik předání do správního řízení hygienické stanici.

Z praxe ale vyplývá, že když dává sankci na místě muž v uniformě, jde nejčastěji o jednu až dvě stovky. Když se věc předá coby přestupek hygieně, končívá to tisícovkou až dvěma. Maximum podle zákona činí deset tisíc, ale k takové výši se v reálu nikdo neuchyluje.