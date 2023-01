A tak vládu premiéra Petra Fialy (ODS) sice tvrdě kritizuje, zároveň však vzkazuje, že coby hlava státu by svůj přístup mírnil. V rozhovoru, který vznikal před vyvrcholením soudního procesu kauzy Čapí hnízdo, šéf hnutí ANO hovoří i o svém vztahu k Bohu.

Lidovky.cz: Jste si vědom toho, že vaše osoba národ politicky polarizuje?

To dělají vybraní novináři, resp. média, já nepolarizuju.

Lidovky.cz: Jste ve válce s částí politické garnitury. Jako prezident byste ale byl do značné míry odkázán na vládu...

Nechci s vládou bojovat, teď logicky plním roli lídra opoziční strany a poukazuji na to, co dělá vláda špatně. Jako prezident bych neměl problém jí pomáhat.

Lidovky.cz: Chcete být aktivním prezidentem a iniciovat některé kroky, jak byste ale chtěl spolupracovat s vládou, která tu bude ještě tři roky a která je vůči vám nepřátelská?

Ne vůči mně, oni jsou odmítaví vůči všem, vůči opozici jako celku. To mě moc mrzí. Já jsem chodil jako premiér za panem Fialou, byl jsem za ním třikrát, tajně, aby to novináři nevěděli. Zaskočilo mě, že on to neopětuje. Předal jsem mu úřad v rekordním čase. Všichni jste psali, že budu jako Trump a že se nebudu chtít vzdát moci. Přitom jsem mohl využít nabídku prezidenta a říkat, pane Fialo, pojďte se potkat, pojďte jednat, a být ve funkci premiéra dalších několik měsíců. Ale situace byla jasná, všechno proběhlo korektně. Překvapilo mne, že nás pan premiér pozval dvakrát kvůli Ukrajině, ale o ekonomických věcech s námi nechce mluvit.

Lidovky.cz: Ale oni s vámi spolupracovat nechtějí.

Doufám, že budou spolupracovat. Měli by, vždyť se podívejte, kolik chyb už nasekali. Třeba předsednictví. Premiér nepožádal o svolání jedné jediné mimořádné Evropské rady, kde by nastolil všechna důležitá témata, jež Evropa potřebuje řešit. Ten summit Evropského politického společenství na Pražském hradě byla akce francouzského prezidenta Macrona, který to celé vymyslel.

Kdybych já byl předsedou vlády v rámci předsednictví, jel bych za rakouským premiérem a přesvědčil ho, že není možné, aby blokoval vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu. Vzal bych k tomu Charlese Michela a Ursulu von der Leyenovou a řekli bychom, pane bože, vždyť Bulhaři a Rumuni brání kontinent lépe než Řecko a čekají devět let. Řešil bych to hned, svolal bych schůzku a všechny bych sezval za jeden stůl.

Lidovky.cz: Nemůže jim ale překážet váš mikromanagement?

Pokud bych byl prezident, vláda nebude mít důvod se mnou nespolupracovat. Vy říkáte mikromanagement, kdybych já nedělal mikromanagement, tak jsme jako jedna z mála zemí v Evropě nezískali monoklonální protilátku bamlanivimab ani oxygenátory z Nového Zélandu. Zachraňovali jsme životy, protože úředník má své pracovní tempo, svůj zpomalený „tah na branku“. Nejsou často moc akční.

Lidovky.cz: Co se covidu týče, litujete zpětně z toho období něčeho?

My jsme to dělali s cílem ochránit lidi. Hlavně jsme se spolehli na odborníky. První půlrok 2020 to fungovalo, pak ale přišel červen – lidé oslavovali, že covid je pryč. Pak lidé odjeli hromadně do Chorvatska.

Covid se vrátil. A pandemii také k politickému boji brutálně zneužila současná vládní koalice. Ano, přiznávám, že jsme v té době udělali chyby. A pak nastala katastrofa. Ale byla to bezprecedentní krize a byl to neviditelný nepřítel. My jsme dělali maximum, zasedali jsme v noci i ráno. Já jsem byl v první linii. Různé výčitky v této souvislosti jsou vždycky dvojí metr a nechci o nich příliš mluvit. Od nástupu Fialovy vlády zemřelo na covid bohužel 6750 lidí. Slyšeli jste mě, že bych to někdy někomu vyčítal?

Lidovky.cz: Ačkoliv je premiérská funkce jistě z hlediska pravomocí ta důležitější, prezidentský post s sebou nese jakousi noblesu a je považován za vrchol kariéry politika…

Ano, s tím rozhodně souhlasím.

Lidovky.cz: Často zmiňujete, že pokud se vás vláda chce zbavit, ať vás zvolí prezidentem. Můžete vyloučit, že byste se po případném prezidentském mandátu znovu ucházel o post premiéra?

Podívejte se, kolik mi je let. (smích) To mohu vyloučit.

Lidovky.cz: Smějete se nad svým věkem a touto úvahou, ale nedávno jste se vrátil do školních lavic v televizním pořadu K tabuli.

Ano.

Lidovky.cz: Tak, žáku Andreji, kolik žaludků má kráva?

Čtyři, prosím, přičemž někteří říkají, že vlastně jen jeden.

Lidovky.cz: Dobře. A jak se jmenují?

Bachor, kniha, čepec, slez, přičemž slez je ten správný žaludek, se píše.

Lidovky.cz: Nedávno jsem četl nějakou pochvalu na vaši adresu od jakéhosi francouzského diplomata, že si s vámi výborně popovídal o Houellebecqueovi. Tak mne zajímá: opravdu tak snadno zapomenete informace, které nepoužíváte? Nebo jste se chtěl připodobnit lidem, jejichž hlasy potřebujete, kteří k volbám obvykle nechodí a kteří také nevědí, jaké žaludky má skot?

Jestli jsem to nehrál schválně? Ne, to ne. Já jsem opravdu nečetl Švejka, teď jsem o svátcích viděl film a rozečetl ho. Ale zase bych připomněl, že když jsem byl v Paříži u Milana Kundery, tak se ukázalo, že pan Kundera nemá české občanství, a mně se podařilo za pomoci pár lidí tuhle ostudu napravit. Proto bych si dovolil říct, že i díky panu Drulákovi (tehdejší velvyslanec v Paříži – pozn. red.) nějaké malinké zásluhy o českou literaturu mám. Chci tím říci, že některé věci se můžete rychle doučit, což já dělám, ale některé se nedoučíte: což je případ absolutní politické nezkušenosti mých soupeřů.

Nejhorší je, že jsem od pravnuka Jaroslava Haška dostal v roce 2016 knihu Osudy dobrého vojáka Švejka, určitě ji někde mám, ale neměl jsem čas ji ještě hledat.

Lidovky.cz: Zpět k prezidentství. Koho byste podpořil ve druhém kole, kdyby se tam dostal Pavel a Nerudová?

Určitě bych nepodpořil nikoho. Jsou to vládní kandidáti, oba bez politické zkušenosti a vládní pětikoalice by si je mohla vodit, jak by chtěla. Doufám, že se to nestane, protože pak už by vláda ovládla úplně všechno.

Lidovky.cz: Říkáte, že jste vhodnějším kandidátem pro post prezidenta, protože máte zkušenosti z role premiéra, hlavy exekutivy. Jaké by byly první kroky, které byste při úspěšném usednutí na Hradě učinil?

Já mám tu výhodu, že přesně vím, o čem je funkce prezidenta, protože jsem pana prezidenta Zemana mnohokrát zastupoval a často s ním jednal. Funkce premiéra je těžší, prezident reprezentuje a záleží na tom, jak to bude vše komunikovat, jaké bude mít tempo. Přišel bych na Hrad s týmem, se kterým jsem na Úřadu vlády ČR udělal hodně práce. Následuje klasický postup: zjistíte dopodrobna, kdo tam všechno je a jaké zde jsou funkce. Potřebujete především někoho na Evropskou unii, na zahraniční politiku a na ekonomiku. Důležité je, jakým způsobem by směrem ke mně komunikovala vláda. Já bych určitě chtěl s panem premiérem nastolit pozitivní komunikaci.

Lidovky.cz: Není lepší, chcete-li, jak říkáte, pomáhat lidem, pokusit se svrhnout vládu a usilovat o post premiéra? Prezident nemá vůbec velké kompetence.

Má obrovský vliv na Českou národní banku. To je silná kompetence. A máme tu pětikoalici, která má jasnou většinu ve sněmovně, dělá si, co chce, a ovládá už téměř všechny klíčové instituce. Sněmovnu, Senát, vládu i předseda Ústavního soudu je jejich. Je přece velice nestandardní, když předseda Ústavního soudu komentuje jednoho z prezidentských kandidátů. Pětikoalice zavádí kvazicenzuru...

Lidovky.cz: Ale proti tomu nemůžete ani jako prezident nic udělat.

Můžu mluvit, můžu na to ukazovat. Byl jsem u zubaře v Hustopečích, 200 lidí čeká na registraci. Kdy je termín? Za rok. Můžu iniciovat, zprostředkovat. Můžu jít na úřad práce, protože pan Jurečka tam vůbec nechodí a nechápe, že hlavní problém není, že roste počet lidí na dávkách, čímž se vláda chlubí. Hlavní problém je, že peníze dostávají lidé pozdě. Když samoživitelka nedostane peníze za čtrnáct dnů, ale za tři měsíce, tak ji nájemce bytu řekne, já už vám nepočkám. Já bych to chtěl komunikovat s premiérem. Vláda nakonec i pod tlakem opozice akceptuje třeba zastropování cen, i když to do konce srpna odmítali. A pokud na Hradě bude kandidát pětikoalice, bude jenom loutkou vlády. Navíc hrozí, že se rozjede to, co je teď veřejným tajemstvím. Po volbě prezidenta už vláda nebude mít zábranu, budou zvedat daně, zavedou cenzuru, lidem sáhnou ještě víc na peníze. Někdo musí komunikovat i s lidmi na náměstích, kteří jsou zoufalí a nestačí platit složenky a bojí se budoucnosti.

Lidovky.cz: Proč vlastně chcete být prezidentem?

Jako hnutí ANO jsme se rozhodli, že budeme mít vlastního kandidáta. V roce 2013 ani 2018 jsme ho neměli a řekli jsme si, že jako hlavní politická síla bychom ho měli mít. A co se týče mě, tak si myslím, že v téhle roli mohu pokračovat v tom, co jsem dělal i jako premiér – pomáhat lidem.

Dělám to skoro každý den. Řeším nejčastěji rakovinu a nedostatečnou psychiatrickou péči. A velmi konkrétně. Třeba včera, devítiletá holčička má psychický problém. Víte, jak dlouho čekají děti na urgentní příjem v případě nějaké psychické příhody? Tři měsíce. Když jsem byl premiér, prosadil jsem reformu psychiatrické péče, ne Bohnice, ale stacionáře… U psychiatra máte dneska termín klidně za půl roku. Nebo si vezměte zubaře, čtyřicet procent lidí nechodí preventivně k zubaři, jdou jen, když je bolí zuby. Na to jsme měli projekt ve volbách: 45 stomatologických center s pohotovostí v režimu 24/7, hradí pojišťovna. Je to vlastně podobné, co dělám v rámci nadace – pomáháme.

Lidovky.cz: Proč jste nás s prezidentskou kandidaturou tak napínal?

Já vás nenapínal. Pokud si přečtete mé mediální výstupy, tak jsem ještě v září mluvil o tom, že bych byl raději premiérem. Měli jsme pět kandidátů a byly úvahy o tom, kdo může uspět v druhém kole. Mluvili jsme o Martinu Stropnickém, ten měl přijet, ale nepřijel, rozmyslel si to ze soukromých důvodů. Potom výběr zůstal mezi zbylými kandidáty a šlo to na mě, protože mám největší zkušenosti a prezidenta jsem v některých případech zastupoval v OSN či NATO, mám kontakty s prezidenty. Když tu byl neformální summit, Emmanuel Macron si na mě našel čas.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že to může skončit podobně jako prezidentství Miloše Zemana, který národ polarizuje?

Já se ničeho nebojím, bojím se jen o zdraví svých dětí. Nepolarizuju společnost, zkrátka jsem do polistopadového systému nezapadl. To zjistil Sobotka (tehdejší premiér Bohuslav Sobotka – pozn. red.) v roce 2016 a vyhodil mě z vlády. Mně bylo třeba vyčítáno, že jsem vedl v rámci senátních voleb neslušnou kampaň. Ale to není pravda, já jsem jen četl novinové titulky. A samozřejmě ty titulky jsou nepříjemné pro ty aktéry, kteří jsou v politice 25nebo 30 let. Jen jsem četl titulky. A polarizuju?

Systém mě zkrátka nepřijal a od roku 2012 o mně stále lhali. Chtěli mě dostat pryč, protože na mě neměli páky. Nemohli mě uplatit, ovlivnit ani zastrašit.

Lidovky.cz: Souhlasíte s přístupem Aleše Michla a současné rady ČNB ohledně inflace?

Nesouhlasím se zvyšováním úrokových sazeb, jak to činila centrální banka za guvernéra Rusnoka. Zničili hypoteční trh a sebrali možnost mladým získat vlastní bydlení. Lidé, co neměli hypotéky zafixovány, mají obrovské splátky. A poškodí to samozřejmě i české firmy, které nemohou mít úvěry v eurech. Kvůli této politice vydělávají hlavně komerční banky deset miliard měsíčně. ČNB jim nechává vydělávat a má to dopad na všechny, tedy s politikou vysokých úrokových sazeb zásadně nesouhlasím. Touhle politikou se inflace nemůže zkrotit, ropným kartelem ani cenou na lipské burze ani emisními povolenkami navyšováním úrokových sazeb nepohneme. Pan Rusnok navíc říkal, že od července půjde inflace dolů, a nejde.

Lidovky.cz: Od nástupu nového guvernéra a dalších členů zde již ale není tendence zvyšovat sazby. S tím souhlasíte?

Pravděpodobně mluvíte o tom, jak nás někteří s panem Michlem nesmyslně spojovali. Přitom už od roku 2017 není můj poradce.

Lidovky.cz: Nyní často zmiňujete, že vláda vlastně nemusí zvedat daně, protože všechny „daní“ inflace, což vládě vyhovuje...

Ano, přesně tak. Inflace jim vyhovuje, nechtějí ji srazit skrze zastropování cen či odpuštěním DPH. Obdobně jako jsme my srazili inflaci v listopadu a prosinci 2021 snížením DPH na elektřinu, teplo a plyn z 21 procent na nulu.

Lidovky.cz: Není to ale tak, že inflace přináší státní kase nejen inflační příjmy, ale nese s sebou také inflační výdaje, které podle mnoha odborníků ty příjmy dokonce převyšují?

Myslíte, že jako stát má výdaje? Ty jsou podle mě zanedbatelné. Podívejte se na plnění státní kasy, už mají ke konci roku meziročně 137 miliard vybraných od občanů navíc.

A zásadně odmítám, že my bychom mohli za inflaci. My jsme navyšovali důchody a platy, snižovali daně. Všichni mají od roku 2021 o sedm procent vyšší příjem díky zrušení superhrubé mzdy. Za naší vlády stouply úspory obyvatel o 900 miliard. To znamená, že si lidé ty peníze šli uložit do bank, neběželi nakoupit rohlíky za přemrštěné ceny. Nemohli tedy způsobit inflaci poptávkou. To nedává smysl.

Lidovky.cz: Značným problémem je taktéž schodek státního rozpočtu, který je z části způsoben strukturálním deficitem…

O tom mluví hlavně jistý pán, který po hospodářské krizi v roce 2008 zadřel a udusil celou naši ekonomiku.

Lidovky.cz: No ono to souvisí s tím způsobem zrušení superhrubé mzdy. Byl to přímo váš poslanecký návrh. Tehdy jste slíbili prezidentu Zemanovi, že to bude pouze na dva roky, to se ale do zákonu nepropsalo. Měli byste nyní odvahu předstoupit a říci, že budete zvyšovat daně?

Byl to slib panu prezidentovi. Ale válkou na Ukrajině se ta situace změnila a my jsme ty peníze museli lidem nechat. Díky bohu, že jsme to udělali. Lidé mají díky tomu nyní úspory, ze kterých dnes platí zálohy na energie a jídlo.

Ale problémem vlády je, že stále mluví jen o výdajích. Nechci nyní mluvit o těch 100 miliardách, které Petr Fiala slíbil, že ušetří, a nestalo se vůbec nic. Teď v novoročním projevu sliboval znovu, tentokrát chce prý ušetřit 70 miliard. Ale obávám se, že velmi pravděpodobně ani nevěděl, o čem mluví. Oni hlavně nechápou, že rozpočet má také příjmy. Vzdali se EET. To přinášelo až 14 miliard ročně. Dále má k dispozici až 1000 miliard z modernizačních fondů a dalších téměř 1000miliard z jiných fondů EU.

Jako premiér jsem od ministrů vždy vyžadoval, aby vykazovali cash flow z těch fondů. Ten systém je totiž takový, že český rozpočet to kvazizálohuje a následně dostává peníze z Evropy. Tedy je vždycky nějaká poměrně vysoká suma, kterou stát vydal a ještě nezinkasoval zpět. Ale já jsem vůbec nezaznamenal, že by toto vláda sledovala. My jsme vždycky říkali, že z krize je potřeba se proinvestovat. Ne to zaškrtit, jako se to stalo v tom roce 2009.

Lidovky.cz: Zvyšovalo by hnutí ANO v současnosti daně, kdyby bylo ve vládě?

Ne. My jsme vždy daně snižovali. Od vstupu do vlády se nám podařilo snížit daně o zhruba 500miliard. Já bych vládu především řídil. A opakuji, musíte hledat příjmy. Vždyť zde je ČEZ, jejž většinově vlastní stát. A teď je unikátní příležitost vykoupit 100 procent ČEZ, a tím pádem významně lidem snížit cenu za elektřinu na 1500 Kč za MWh místo 6000 Kč. Mohli vzít jejich dividendu. Měli hledat peníze v Evropě. A dále – proč se vzdali toho EET teda?

Lidovky.cz: Když nechcete zvyšovat daně, kde byste tedy posílil příjmovou stránku. To opravdu stačí jen peníze z Evropské unie?

Je zde z EU až 2000 miliard korun. To je obrovská částka, která je příjmem rozpočtu.

Lidovky.cz: Musí se ale proinvestovat určitým způsobem a jde o horizont sedmi let.

Ano, jsou zde pravidla kofinancování, z minulého programového období má do rozpočtu dotéct ještě cca 200 miliard. Vláda má výhodu v tom, že dluh nominálně sice roste – ale kvůli vysoké inflaci roste také HDP, a tudíž se procentuální poměr dluhu vůči HDP příliš nemění – takže stále náš dluh patří k nejnižším v Evropě.

Lidovky.cz: Vy tvrdíte, že dělení na levici a pravici už neexistuje, že jste catch-all party...

To je prosím vás nadsázka, protože tradiční demokratické strany před volbami něco slibují v programu, a po volbách dělají něco jiného. Jak to vidíme právě teď. Jde jim jen o posty. Já říkám, že náš program je pro všechny – důchodce, rodiny s dětmi, zaměstnance i podnikatele.

Lidovky.cz: Jak říkáte, ANO chce snižovat daně, což je pravicové, ale dávat různým skupinám podporu, benefity, což je levicové. Je takovýto model dlouhodobě udržitelný?

Ano, je to udržitelné, dokázal jsem to v letech, kdy jsem byl ministrem financí. V lednu 2017 jsem se pak mohl v médiích pochlubit tím, že Česko dosáhlo v roce 2016 nejlepšího rozpočtového výsledku v historii. Hospodařili jsme s přebytkem 61,8 miliardy. Jasně, pak přišel covid a teď válka a nárůsty cen energií, ale ptáte se, jestli to jde, a já vám říkám, že když myslíte hlavně na příjmovou stránku, není to problém.

Lidovky.cz: Máte vztah k bohu?

Samozřejmě, moje maminka chodila do kostela. Byla věřící. Já také občas chodím do kostela. Nosím u sebe i jezulátko. Zkrátka musíte něčemu věřit. Především tedy věřím, že pravda a láska zvítězí. Když jsem byl v Lidicích na bohoslužbě, tak jsem se tázal kněze, jak je možné, že bůh nechal dopustit takové utrpení. Po té katastrofě totiž přestalo mnoho lidí věřit v boha. A on mi řekl: Ne, to je na nás lidech. My musíme dělat dobro.