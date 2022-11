Válku vyhrává zablácený pěšák, který vztyčí vlajku, říká generál Šedivý. Rusové v klíčové chvíli špatně počítali

Lidovky.cz: Předznamenali Ukrajinci budoucí podobu válčení například propracovaným použitím dronů nebo tím, čemu se říká „dělostřelecký Uber“, tedy interaktivitou mezi informacemi z dronů a moderním dělostřelectvem?

Nové technologie ovlivňují válčení, ale není to nutně něco zcela nového. Samozřejmě že použití bezpilotních prostředků a bezosádkových prostředků, protože se to týká i pozemní techniky, má výrazný vliv na použití vojsk. Ale my to známe například z našeho působení Afghánistánu, kde jsme také měli bezpilotní prostředky, byť je pravda, že ta válka nebyla takto intenzivní.

Tady se to již týká jejich masivního nasazení, protože jsou již k dispozici. Vždy jsme říkali, že rozhodování v reálném čase je obrovskou výhodou. To znamená, že získáte informaci, ta jde okamžitě do nějakého centra, provede se její analýza, odesílá se na velitelství toho daného prostředku, například dělostřelectva, a tam ten operátor na obrazovce vidí, jaký cíl má zničit, potvrdí ho, dostane prvky, které již odesílá na ten konkrétní prostředek. Je to skutečně nová technologie, vše se zrychluje a dostává blízko reálnému času. Samo o sobě to nic nového není, ale v kontextu této války a její intenzity to nové opravdu je.

Lidovky.cz: Dal se ve 21. století očekávat takto masivní souboj dělostřelectva? Je to i tou sovětskou, potažmo ruskou doktrínou o silném dělostřelectvu?