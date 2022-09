Nakupoval bych ruský plyn a zrušil sankce. To ze mě ale nedělá proruského politika, říká Okamura

Lidovky.cz: Hovoříte o podzimních volbách jako o referendu o fungování vlády. Není to mylné vzhledem k tomu, jak dopadlo hlasování o nedůvěře?

Přestože se jedná o komunální a senátní volby, tak budou mimořádně důležité. To proto, že jediné, čeho se vládní politici bojí, je výsledek voleb. Když pro ně bude nepříznivý, tak je to první krok k tomu, aby se vláda začala rozpadat. Jsou imunní vůči demonstracím, ale když přijdou o desítky či stovky placených funkcí, které nyní v komunální politice drží, tak to způsobí obrovský vnitrostranický tlak. Toho se bojí, protože jde o jejich vlastní straníky. Takovou revoltu nelze přehlížet. Zároveň tímto vyzývám občany, aby přišli k volbám.

Lidovky.cz: SPD vyrazilo do voleb s hesly „zastavíme zdražování“ a „zastavme válku“. Jaká konkrétní řešení byste prosazovali, pokud byste byli u moci?

Hlavním proinflačním faktorem jsou drahé ceny energií, od toho se pak odvíjí zdražování všeho. Protiinflačním opatřením nemůže být to, že tisknete peníze a rozhazujete je všude možně, to má opačný efekt. Správným přístupem je zlevňování, tedy snížit cenu vstupů. To lze okamžitě dojednat, protože Rusové nám chtějí prodávat plyn a Nord Stream 1 je připraven.

Také je důležité obnovit národního importéra a nakupovat plyn napřímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, kteří cenu zvyšují. Tím, že ho nakoupíme přes prostředníka, plyn přestane být ruský? Pro tuto zimu není jiná alternativa než nakoupit plyn z Ruska. Stejně jako to činí demokratické Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko. Současná vláda udělala ze zajištění základních potřeb ideologii a aktivismus.

Lidovky.cz: Není to ale napomáhání Putinovi, který tak Evropu vydírá?

Jsem proti tomu, abychom byli závislí na Rusku, to chci zdůraznit. Byl jsem jediný v minulém volebním období, kdo volal po energetické bezpečnosti a diverzifikaci zdrojů. Tehdejší opozice – nynější vládnoucí strany – se tomu smála a Andrej Babiš neposlouchal. Ale teď pro tuto zimu není jiná varianta, jak zajistit levný plyn pro velké průmyslové podniky. Jinak budou krachovat a stoupne nezaměstnanost. Vždy říkám: vytvořme více variant. To, že pragmaticky navrhuji stejné kroky, které činí okolní země, ze mě nedělá proruského politika. Mám na srdci české zájmy. SPD je schopna, pokud by byla součástí vlády, zajistit levné energie pro české občany.

Lidovky.cz: Je to reálné?

Musel by nás k tomu současný kabinet pustit. S Fialovou vládou nikdo jednat nebude. Vždyť je to všem jasné, že je naprosto neschopná a řešení přináší pozdě. Mám příslib od maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, že pokud bude SPD ve vládě, tak mi pomohou otevřít přímé dodávky plynu z Ruska po vzoru Maďarska.

Lidovky.cz: Podle analýzy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty šíření ruského vlivu v ČR nejvíce napomáhali právě lídři SPD. Často to zaznívá i z úst vládních politiků...

SPD nemá z Ruska ani korunu a já osobně jsem nikdy s žádným ruským politikem nejednal. Jsem na tyto lži zvyklý ze sněmovny. On totiž kdokoliv, kdo nesouhlasí s Petrem Fialou a dalšími předsedy, je hned označen za extremistu, součást proruských sil či za agenta Putina. Tohle říkají, ale lidé to už nechtějí poslouchat. Já jsem na rozdíl od politiků ODS nikdy s Putinem nejednal a neobjímal se s ním. Naposledy to byli Mirek Topolánek, Miroslava Němcová, Miroslav Kalousek a Petr Nečas. Pak to byl ještě Miloš Zeman, ale to nebylo proaktivní jednání, to byla státní návštěva. Drtivá většina občanů podle průzkumů renomovaných agentur tuto vládu nechce, a protože je takto neschopná a nekompetentní, tak jí nezbývá než lživě nálepkovat ostatní. SPD nemá žádnou kauzu, žádného obviněného poslance. Je to od nich zoufalé.

Lidovky.cz: SPD vyslalo do prezidentské volby Jaroslava Baštu. Proč zrovna jeho?

Poslanec Bašta je člověk s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu a demokracii. Na rozdíl od současných členů vlády byl před pádem komunistického režimu dva a půl roku vězněn za své názory. Na Borech byl deset let před Václavem Havlem. Podepsal Chartu 77 jako jeden z prvních. Působil jako ministr a diplomat, hovoří plynně třemi cizími jazyky. Právě s ním jsem mluvil o tom nálepkování a on mi říkal, že to na něj působí dojmem, že s touto vládou přichází totalita. Kdo jiný by to měl vyhodnotit lépe než ten, koho totalita trestala?

Lidovky.cz: Vraťme se ještě k vašemu řešení energetické krize. Nebylo by to obcházení sankcí, které jsme na Rusko uvalili?

Já jsem pro to, aby se sankce zrušily. Ne proto, že bych byl na straně Ruska, to odmítám. Ale důvodem je, že Rusko na sankcích rekordně vydělává a my jsme bez energií. Tak k čemu takové sankce jsou? Já nechci, aby Rusko mělo eldorádo, ale odmítám sankce, které nakonec dopadají tvrdě na nás.

Lidovky.cz: Navrhujete ještě nějaká další řešení?

Představili jsme před měsíci desatero, které nás vyvede z krize. Namátkou: odstoupení od Zeleného údělu a emisních povolenek, odchod z burzy s elektřinou v Lipsku. Kromě národního importéra plynu potřebujeme i národního importéra ropy. Kdo privatizoval Unipetrol? Minulé vlády, zejména ČSSD. A importéra plynu privatizovala ČSSD s ODS v době opoziční smlouvy.

Dále chceme zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují ceny energií pro spotřebitele. To zavedla Evropská unie. Kvůli solárním baronům na naší úrodné půdě místo pěstování plodin, například brambor, máme solární panely. Navrhujeme i přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot a potravin. Máme nejdražší DPH na potraviny ve střední Evropě. SPD chce dlouhodobě zajistit potravinovou bezpečnost.

Lidovky.cz: Pojďme k tomu druhému heslu. Jde z pozice ČR prosazovat snahu o zastavení války, když jsme doposud aktivně podporovali Ukrajinu, tedy napadenou stranu?

Na úvod bych chtěl říci, že Petr Fiala lže, když říká, že Česká republika je ve válce. My tu snad máme nějaký válečný stav či mobilizaci? Proč straší přesně jako klasický extremista?

Dále bych rád uvedl, že je namístě odsoudit jakoukoliv válku, jakékoliv násilí, odsuzujme vraždění civilistů. Nicméně já jsem jako první již na jaře říkal, že z toho konfliktu nakonec bude opotřebovávací válka. Cestou není dodávat zbraně na Ukrajinu, jediným východiskem musejí být mírová jednání. Nebo to tu chceme úplně zlikvidovat – občany i firmy? To, že se obě strany zasekly, vidím v politice dennodenně. Je potřeba jednat, vyzývat k tomu. Být v pozici premiéra, který navíc nyní předsedá Radě EU, tak to dělám. Bez energií to je kolaps ČR. Českých občanů se ten konflikt netýká, tak proč kvůli němu mají trpět? Vláda je neschopná a Markéta Pekarová Adamová vyzývá lidi, že budeme s Putinem bojovat skrze svetry. To je řešení? Kolik svetrů si má vzít průmyslový podnik? Já na to mohu říci pouze jedno: demisi!

Lidovky.cz: Žádal jste ve sněmovně od premiéra omluvu za vyjádření k demonstraci na Václavském náměstí. Petr Fiala se vyslovil v tom smyslu, že jeho slova byla dezinterpretována – že mluvil o organizátorech.

Vyjádření premiéra považuji za arogantní a mimořádně nebezpečné. Protože reagovat na 70 tisíc občanů – slyšel jsem, že když započítáme lidi v bočních ulicích, tak může jít až o 100 tisíc –, že jimi zaplněné náměstí je akcí proruských sil. To je nehorázné! Server Echo24 a portál CNN Prima News přímo citovaly výrok, že tito lidé přišli, protože podléhají dezinformační kampani. A nejde jen o tyto lidi, vždyť on do toho počítá de facto i rodiny těchto lidí. Tedy onálepkoval mnohem větší množství osob. Petr Fiala rozděluje společnost.

Vyzval jsem premiéra Fialu, aby předložil důkaz pro tato tvrzení, a pokud ho nemá, tak ať se omluví a odstoupí. Nic, mlčení. Kdo demonstraci organizoval nevím, ale vyjadřujeme jako SPD plnou podporu všem, co přišli. Podle mě se v tomto případě projevil charakter Petra Fialy, který je v řešení krizí bezradný. Já ho velmi dobře znám z dob, kdy jsme seděli vedle sebe v minulém volebním období ve sněmovně.

Lidovky.cz: Může být na podzim na náměstích ještě více protestujících lidí?

Já čekal již nyní na Václavském náměstí více lidí. Jak jezdím po mítincích, tak nepotkávám nikoho, kdo by podporoval současnou vládu. Slyším lidi, kteří říkají: Volili jsme je, ale strašně nás zklamali.