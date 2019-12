Pavel Novotný patří do ‚pražské kavárny‘ financované Sorosem, řekl v ruské TV exprezident české policie

Praha Rusům stále nedává spát „show“ starosty Řeporyjí Pavla Novotného v tamní státní televizi. Rossija 1 si tentokrát pomocí telemostu do studia pozvala bývalého českého policejního prezidenta Stanislava Novotného. Ten podle serveru iDnes.cz starostu označil za blázna a zkritizoval i české neziskové organizace.

Ruská státní televize Rossija 1 nejprve v pátek vysílala rozhovor se starostou Novotným. Měl vysvětlit svůj záměr na stavbu pomníku vlasovcům, kteří pomohli Pražskému povstání v roce 1945. Novotný reagoval po svém. Uznal, že vlasovci byli zločinci, ale naznačil, že pro Prahu udělali více než maršál Koněv a Rudá armáda.

Po připomínce ze studia, že vlasovci krvavě potlačili Varšavské povstání, Novotný Rusům připomněl Katyňský masakr. Televize pak živý přenos se starostou po sedmi minutách přerušila, i když měl trvat 15 minut.

Později si Rusové do studia pozvali policejního prezidenta z let 1993 až 1994 a předsedu Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného. Do „jeho“ asociace patří například i server AC24, který bývá označován jako dezinformační. Ptali se ho na reakce Čechů na slova Pavla Novotného.

„Mnozí lidé se divili, protože Novotný je normální blázen,“ řekl podle iDnes.cz Stanislav Novotný a připomněl starostovu bulvární minulost a pustil se i do kritiky takzvané pražské kavárny, do níž prý starosta prakticky patří.

Stanislav Novotný v ruské televizi.

„V Česku jsou to lidé na okraji, marginálové, které ale podporují neziskové organizace s finančními prostředky od George Sorose. Ti lidé tam pracují jenom proto, že k nim tečou cizí peníze ze zahraničí. Pracují de facto ve prospěch cizích zemí jako jejich agenti,“ citoval bývalého šéfa policie iDnes.cz.

Stanislav Novotný je přesvědčený, že většina Čechů se skandálem okolo řeporyjského starosty nesouhlasí. Je však podle něj možné, že pomník vlasovcům postaven bude.

„Podle mě se prostě bojí všech těch neziskovek sorosovského typu. Bojí se, že na ně vytáhnou kompromitující materiály, které se týkají privatizace a jiných podobných věcí,“ dodal podle serveru.

Ubohý kolaborant

K těmto slovům se pro iDnes.cz vyjádřil starosta Pavel Novotný. „Nejde o mě. Jde o to, co říká o České republice,“ komentoval. „Ubohý kolaborant, jakmile umře, půjdu mu poplivat hrob. Ne kvůli sobě, kvůli jeho kolaboraci,“ dodal starosta Novotný.



Samotný spor o vlasovce připomíná obdobnou rozepři o sochu maršála Koněva v Praze 6. Ten se podílel na osvobození Prahy, ale historici mu přičítají i podíl na okupaci Československa v roce 1968. I ta přesáhla hranice republiky a vyvolala ostrou reakci Ruska.