Rusko agenty nevydá, Česko zřejmě na ně uvalí evropský zatykač. Pak se do pátrání zapojí i Europol

Praha Česko nejspíš požádá o pomoc při pátrání po dvou ruských špionech Europol. Nově navíc vyšlo najevo, že do výbuchu ve Vrběticích bylo zapojeno až šest agentů včetně vysoce postaveného důstojníka.

Už od soboty pátrá česká policie po dvou ruských agentech, kteří jsou hlavními podezřelými v případu výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014.

U celostátního pátrání to ale neskončí a na Alexandra Miškina a Anatolija Čepigu Češi uvalí evropský zatykač. Nejde o nic překvapivého, příslušníci tajné ruské rozvědky GRU se v Česku už dávno nenacházejí, pohybovali se tu v říjnu 2014. Proto je nereálné, že bychom je zadrželi bez pomoci jiných členských států Evropské unie, pokud vůbec na jejich území někdy „omylem“ zavítají.



Policie ČR mlčí a na dotaz serveru Lidovky.cz se odmítla vyjádřit k tomu, zda Česko už rozhodlo o evropském zatykači na dva ruské špiony. „Platí, že hledáme tyto dvě osoby a mohu veřejnost ujistit, že občanům České republiky nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Víc věc nemohu komentovat,“ uvedl mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Podle zdroje serveru Lidovky.cz je spolupráce s jinými státy EU nevyhnutelná. „Je to jen otázka času, já osobně očekávám, že do týdne až čtrnácti dnů bude na osoby vydán evropský zatykač. Je to logické, protože hledaní muži už na našem území evidentně nejsou, takže tu nemohou být zadrženi,“ řekl zdroj, který důvěrně zná postupy policie a nepřeje si být jmenován.

Společné pátrání

Po vydání evropského zatykače se do hledání zapojuje i Europol. Eurozatykač umožňuje provést rychlý zásah vůči hledaným osobám na území EU. Státy spolupracují a rozkaz vydaný justičními orgány jedné země je platný na celém území sedmadvacítky. Členské státy si pak mezi sebou hledané zločince mohou bez problému předat. „Odhalit je může třeba kamera na letišti v jakémkoliv státě EU, tam jsou pak zadrženi a na žádost vydáni do země, která na ně vydala zatykač,“ vysvětlil zdroj serveru Lidovky.cz – bývalý policista.

Investigativní web Bellingcat ve spolupráci s Respektem navíc nově zjistil, že za výbuchem ve Vrběticích nestojí jen Miškin a Čepiga, ruských agentů zde mělo být celkem šest. A to včetně vysokého důstojníka rozvědky GRU. Na akci podle zjištění Bellingcatu osobně dohlížel velitel supertajné „vraždící“ jednotky 29155 Andrej V. Averjanov, který v době jejího konání v utajení odjel do střední Evropy a do Moskvy se vrátil jen několik hodin po explozi ve Vrběticích.

Špioni Miškin a Čepiga se do hledáčku Europolu nedostávají poprvé. Británie připisuje oběma mužům i útok jedem Novičok na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji v Salisbury v březnu 2018. Ostrovní stát tak v září téhož roku na podezřelé příslušníky GRU evropský zatykač už vydal. Spojené království sice nyní není členem EU, s Europolem však podle pobrexitové dohody i nadále spolupracuje. Česko by se tak k Británii pouze připojilo.

Je pak otázkou, komu by byli agenti vydáni, pokud by je jeden z členských státu na svém území odhalil – Čechům, nebo Britům? V tomto směru rozhoduje trestní sazba, hledaná osoba je poslána do země, kde dle vyšetřování spáchala vážnější trestní čin a hrozí jí vyšší trest.



„Na druhou stranu, když Británie už není členem Europolu a mají jen určitou dohodu, tak by mohla mít přednost Česká republika, která je členským státem EU,“ konstatuje důvěryhodný zdroj serveru Lidovky.cz. Europol je unijní organizace a na svých stránkách má napsáno, že pomáhá 27 členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Po agentech pátrá i jiný člen EU Bulharsko, které je podezřívá z toho, že se v roce 2015 pokusili otrávit bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva.

Ruská strana nespolupracuje

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) už v neděli prohlásil, že Česká republiky požádá Rusko, aby naše policie mohla řádně vyslechnout podezřelé agenty. Zároveň však doplnil, že spolupráci Moskvy neočekává. „Vzhledem k tomu, jak ruská strana přistupovala v minulosti k těmto věcem, tak pochybuji o tom, že tato pomoc bude poskytnuta,“ uvedl Hamáček pro ČT.

Ostatně lze připomenout, jak se Rusko postavilo k žádosti o výslech ze strany britské policie v druhé polovině roku 2018. Ruské úřady odmítly Miškina a Čepigu vydat a místo toho s nimi tamní televize RT odvysílala rozhovor. V něm oba muži vinu na otravě popírali a uvedli, že v britském Salisbury byli na turistickém výletě.

Ani někdejší ministr vnitra advokát Tomáš Sokol neočekává, že Rusko bude spolupracovat. „Je logické, že Česko požádá o vyslechnutí, to v podstatě musíme, pak to ale skončí tím, že nám Moskva muže nevydá,“ řekl Sokol, který se specializuje na trestní právo. Podle něj je téměř nemožné, že agenti skončí před českým soudem, případně že budou odsouzeni v nepřítomnosti. „Jedna věc je případ v Česku vyšetřit, ale na trestní řízení bych skoro zapomněl,“ uvedl s tím, že jde ale zatím o předčasné spekulace.

Mluvčí policie Moravčík se i k této věci odmítl vyjádřit a nechtěl uvést, zda už Česko o výslech ruskou stranu požádalo. Podle zdroje serveru Lidovky.cz se takové žádosti vždycky vlečou a trvá dlouho, než přijde oficiální vyjádření. „Myslím si, že dříve než za tři týdny tady odpověď z Ruska nebude, možná až za měsíc,“ uvedl bývalý policista.