Babiš otočil. Výbuch ve Vrběticích nazval teroristickým útokem, omluvil se za svůj předchozí výrok

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý výbuch ve Vrběticích na Zlínsku nazval bezprecedentním teroristickým útokem na českém území. V pondělí uvedl, že nešlo o státní terorismus. Předseda vlády se zároveň omluvil za pondělní vyjádření, že šlo o útok na zboží bulharského podnikatele. Za výrok jej kritizovala opozice i statutární místopředseda koaliční sociální demokracie Roman Onderka.

„Byl to samozřejmě odporný a zcela nepřijatelný teroristický akt,“ uvedl Babiš ve Sněmovně. S odkazem na výklad nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ale řekl, že z právního hlediska nebyl pravděpodobný podíl agentů ruské vojenské zpravodajské služby GRU na výbuchu „akt terorismu vůči ČR“.

„Použil jsem slovo zboží, za to se omlouvám, tak jsem to nemyslel. Je mi líto, že přišli o život naši spoluobčané. Nebylo to vůbec takhle myšleno. Já jsem jenom interpretoval to, co nám bylo řečeno,“ řekl premiér ke svém pondělnímu vyjádření na brífinku ve Sněmovně který předcházel jeho vystoupení před poslanci.

Poslancům pak Babiš řekl, že ho jeho pondělní výrok mrzí. Byl myšlen podle premiéra tak, že cílem útoku byl materiál určený k převozu do Bulharska, což potvrdily Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Skutečně nechceme žádnou válku, my jsme chtěli uklidnit české občany,“ dodal.

Praha v reakci na závěry tajných služeb o ruské vině za výbuch, při němž v roce 2014 zahynuli dva lidé, vyhostila 18 zaměstnanců ruské ambasády. Rusko v odvetě poslalo domů 20 lidí z českého velvyslanectví v Moskvě. Babiš to označil za „nepřijatelné a bezprecedentní“ a uvedl, že už jednali s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) o dalším postupu. Konkrétnější ale premiér nebyl.

Hamáček jako pověřený ministr zahraničí dnes oznámil, že si na středeční odpoledne předvolal ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského. Chce mu sdělit protest proti postupu Ruska, Zmejevskij bude také jako první seznámen s případnou další českou reakcí. Zároveň čeští velvyslanci ve členských státech EU a NATO mají požádat spojence o solidaritu a koordinovaný postup.

Sociální demokracie se krátce před brífinkem proti Babišovým pondělním výrokům vymezila. Podle Onderky byly nepravdivé. Vedení sociální demokracie zároveň doporučilo Hamáčkovi, aby zastoupení na zastupitelských úřadech v Praze a Moskvě bylo vyrovnané. Totéž požaduje i opozice.

Babiš zopakoval, že se o důvodném podezření ze zapojení dvou ruských agentů do výbuchu poprvé ústně dozvěděl 7. dubna, písemný materiál dostal až v pátek 16. dubna.

Premiér také uvedl, že ministerstvo financí připravuje žalobu na vymáhání škody kvůli podezření z ruského podílu na výbuch muničního skladu ve Vrběticích. Hamáček už v neděli uvedl, že tato snaha nebude úspěšná, neboť Rusko by tím přiznalo svou vinu. Škody byly vyčísleny na zhruba jednu miliardu korun. Požadavek na řádné odškodnění lidem i obcím v okolí Vrbětic na Zlínsku v pondělí představili zástupci několika obcí v okolí Vlachovic, do kterých Vrbětice spadají.