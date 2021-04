Výbor pro obranu vyzval vládu k narovnání počtu diplomatů Česka a Ruska

Praha Sněmovní výbor pro obranu vyzval vládu, aby narovnala počty diplomatů na české ambasádě v Moskvě a na ruském velvyslanectví v Praze. Odsoudil údajné teroristické útoky ruských speciálních jednotek ve Vrběticích. Po Rusku chce omluvu, náhradu škody i odškodnění pro pozůstalé po obětech výbuchu ve vrbětických muničních skladech.

Pro usnesení hlasovalo 14 členů výboru, jeden se zdržel. Po pondělním uzavřeném jednání to novinářům řekla jeho předsedkyně Jana Černochová (ODS).



Výbor zároveň vyzval vládu, aby zásadně odmítla „nepřijatelné vměšování Ruské federace do suverenity „České republiky“. Zároveň má přijmout veškerá opatření, aby se snížilo riziko dalších operací ruských speciálních jednotek. Vláda má také neprodleně vyčíslit škody, které výbuch způsobil, a vymáhat je po Rusku. Ruská vláda by se podle poslanců měla omluvit, že byly ruské státní orgány do zničení muničních skladů zapojeny a měla by odškodnit rodiny zemřelých. Výbor také poděkoval tajným službám a dalším institucím včetně zahraničních partnerů zapojených do vyšetřování.



Černochová řekla, že Bezpečnostní informační služby poslancům poskytla detailní prezentaci o vyšetřování. „Skutečně absolutně prokazuje to, že tady k tomu útoku došlo, že lidé, kteří jsou s útokem spojováni, byli v inkriminovaných časech ve Vrběticích i České republice. Byli jsme informováni o tom, jak přicestovali, kam cestovali dál, takže skutečně těch důkazů je celá řada,“ řekla.



Na výboru získala informace, které jí vyjasnily dosavadní pochybnosti. K žádné prodleně při vyšetřování podle ní nedošlo.

Česko již kvůli možnému zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli podle českých úřadů napojeni na ruské tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě, čímž podle odborníků paralyzovalo její chod. Podle Černochové se výbor i ministr zahraničí Jan Hamáček domnívají, že by vztahy s Ruskem měly být nastartovány od nuly včetně diplomatické služby. Počet ruských diplomatů by se proto měl snížit na stejný počet, jaký má Česko v Rusku, tedy na pět či na šest.



O dalších krocích chce Hamáček s premiérem Andrejem Babišem (ANO) podle DeníkuN jednat v pondělí po poledni.

Podle člena výboru Jana Bartoška (KDU-ČSL) akce ve Vrběticích zásadním způsobem narušila vztahy mezi ČR a Ruskem. Domnívá se, že by se proto měly restartovat vzájemné vztahy. Nevidí důvod, aby Rusko mělo v Česku 130 až 150 zaměstnanců ambasády. Takové diplomatické zastoupení podle něj neodpovídá velikosti Česka a označil ho za hnízdo agentů. Počty pracovníků ambasád by se proto podle něj měly vyrovnat.



Jednání výboru podle něj řadu záležitostí kolem vyšetřování vyjasnila. „Jak jsem měl možnost seznámit se s argumenty, jsem přesvědčen, že informace, tak jak nám byla představena, je věrohodná a já stojím za prací našich tajných služeb,“ řekl.

Výbor podle Černochové nepřijal návrh pirátského poslance Jana Lipavského, aby Hamáček více vysvětlil důvod své plánované cesty do Moskvy. Vicepremiér záměr označil za zastírací manévr, Babiš to nepotvrdil. „Skutečně si myslím, že cesta do Moskvy byla možná skutečně za jiným účelem, než teď nám pan ministr říká, ale to nebylo hlavní téma jednání výboru, ani jsme tuto otázku nějak zásadně nediskutovali,“ řekla.