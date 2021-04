Moskva ‚paralyzovala‘ českou ambasádu. Řada lidí z velvyslanectví si ani nestihla sbalit všechny věci

PRAHA/MOSKVA Během studené války a všeobjímajícího napětí mezi Západem a sovětským blokem končily špionážní aféry mnohdy výměnou agentů obou stran. Nejnovější skandál okolo příčin výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, za kterým byli důstojníci ruské armádní tajné služby GRU, Česko nyní řeší diplomatickým krokem.

Osmnáct občanů Ruské federace, kteří pracovali na ambasádě v Praze coby agenti pod diplomatickým krytím, včera odletělo vládním speciálem domů. Byli označeni jako nežádoucí osoby a na opuštění země dostali 48 hodin. Tou dobou se chystal k odletu i český vládní speciál. Háček je ale v tom, že na jeho palubě bylo cestou z Moskvy o dva Čechy víc. A to není jediná nesrovnalost.



Paralýza ambasády v Moskvě

Zatímco Češi dali na odchod nežádoucím osobám lhůtu 48 hodin, našim diplomatům poskytl Kreml k opuštění Ruska v odvetě jen poloviční lhůtu.

Odletět musel dokonce chargé d’affaires, tedy druhý nejvyšší český diplomat v Rusku. Šlo o odplatu a reakci na zjištění BIS a Národní centrály proti organizovanému zločinu, že do exploze muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 byl zapleten ruský stát.

Odpověď Moskvy na vyhoštění však nebyla proporční, jak by mělo být obvyklé. Konstatoval to vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Shodují se na tom i bývalí diplomaté. Česko by dle nich proto mělo přistoupit k adekvátní reakci. „Je to mimořádně tvrdý krok Ruska. Je také disproporční. Vyhoštění nemůže být poměřováno jen počty dvacet k osmnácti. Je nutné to poměřovat i vůči celkovému počtu diplomatů,“ upozornil server Lidovky.cz Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a také poradce premiéra Andreje Babiše.

Podobně hovoří i někdejší český velvyslanec v Rusku Petr Kolář. „Tento krok je decimace. Česká ambasáda v Moskvě bude paralyzována. Jde o naprosto bezprecedentní zásah do možnosti vykonávat diplomatickou agendu a činnost,“ řekl. A dodal, že by Česko mělo přikročit k adekvátnímu kroku a srovnat účet. Tedy vyhostit tolik diplomatů z ruské ambasády, aby jich tu zbylo jako českých lidí v Moskvě. Neméně důležitá bude podpora od našich spojenců v EU a NATO. A to nejen ústní, ale skutečné vyhošťování a případné zpřísnění sankcí vůči Ruské federaci.

Dle mínění Cyrila Svobody, někdejšího šéfa české diplomacie a dnes poradce premiéra Babiše, je teď klíčové, jak budou vypadat další kroky české vlády a jejích spojenců v EU a NATO. Právě to prý ovlivní další postup Ruska. „Je důležité ukázat, že Aliance za námi jednotně stojí. To je totiž ta váha, kterou Moskva respektuje. Zůstaneme-li izolovaní – a já doufám, že se to nenastane –, potom by Rusko seznalo, že může zatlačit, jak chce, a přitom se mu moc nestane,“ varoval Svoboda.

Podle něj by zejména Velká Británie měla projevit s Českem solidaritu, minimálně takovou, jakou se Praha prezentovala v roce 2018 po zjištění, že za otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury stála ruská vojenská tajná služba GRU a její agenti Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga (titíž muži se dle českých tajných služeb měli podílet na explozích v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014 – pozn. red.). Před třemi roky Praha v reakci na kauzu Skripal vyhostila tři ruské diplomaty. „Britové nám to tedy dluží,“ uvedl Svoboda.

Pochvala od šéfa MI6

K případu Vrbětice se včera vyjádřil i šéf britské tajné služby MI6 John Sawers. Pochválil práci českých vyšetřovatelů. V rozhovoru pro BBC uvedl: „Nemělo by být překvapením, že ruské tajné služby působí po celé Evropě, a myslím, že Češi si to poskládali dohromady velice dobře.“ Dle něj případ nese rukopis ruské zpravodajské operace a Češi ukázali na dvojici ruských agentů, kteří se pokusili zavraždit Sergeje Skripala v Salisbury. „Myslím, že proti nim mají pádné důkazy,“ doplnil Sawers.

Podle důvěryhodných zdrojů serveru Lidovky.cz z bezpečnostní branže Češi nyní nejvíce usilují o podporu právě Velké Británie a dále pak USA. Dle českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského probíhá intenzivní komunikace. „Spojence jsem v minulých dnech informoval neformálně. Na úterním zasedání Severoatlantické rady je budu informovat v rámci programu,“ řekl serveru Lidovky.cz Landovský.

Přímou podporu už dali najevo Praze například ministři zahraničí Bulharska, Slovenska či Rakouska. Bulharská ministryně zahraničí Ekaterina Zacharievová nabídla Česku případnou pomoc tamních bezpečnostních složek při vyšetřování případu. „Narušení (české) svrchovanosti Ruskem je naprosto nepřijatelné,“ uvedla.

Ostatně právě do Bulharska byla určena zásilka munice uskladněná ve Vrběticích, kterou se ruští agenti podle všeho rozhodli zneškodnit. K explozi však došlo – dle všeho neplánovaně – ještě na českém území. Policie i tajné služby na vyšetřování případu spolupracovaly i s bulharskými partnery.

Včera se vyjádřil také šéf unijní diplomacie Josep Borrell. „Evropská unie stojí jednotně a solidárně za Českou republikou,“ uvedl včera. Avšak koordinované vypovídání diplomatů, které následovalo například po otravě exagenta Skripala ruskými zpravodajci v Británii, momentálně není na pořadu dne. „Může se to však změnit,“ dodal Borrell.

Rána pro činnost ambasády

Pro srovnání odvetných opatření spojených s vyhošťováním ruských a českých diplomatů lze použít i úhrnná čísla o počtu zaměstnanců obou ambasád – tedy těch v Praze a v Moskvě.

Zatímco na té ruské loni pracovalo 135 lidí, v našem moskevském zastoupení bylo do včerejška registrováno 25 diplomatů. Kupříkladu velvyslanectví USA má v ČR 72 zaměstnanců, Německo 26.

Z uvedeného vyplývá, že vyhoštění osmnácti Rusů je výrazně menší zásah než odplata Ruska vůči Praze.

Jak sdělil zdroj serveru Lidovky.cz z české ambasády, na zastupitelském úřadu v Moskvě zůstává pět diplomatů včetně velvyslance Vítězslava Pivoňky. Ruské hlavní město muselo kvůli odvetným opatřením za vyhoštěné ruské diplomaty opustit šestnáct diplomatů a čtyři administrativně-techničtí pracovníci. „Fungování velvyslanectví je paralyzováno. Cílem je teď zajistit chod ambasády. Bude se to muset řešit improvizací,“ popsal serveru Lidovky.cz situaci zdroj. Výpomoci by mohli lidé z generálního konzulátu.

Konzulární činnost, která je spojená například s vydáváním ztracených dokumentů českým občanům v Ruské federaci, by měla zůstal dál v provozu. Kompletně však skončil úsek přidělence obrany na ambasádě. Za mimořádně silný krok se dá považovat i to, že se do Česka musí vrátit zástupce velvyslance Luboš Veselý.

Dle ruského narativu kauza Vrbětice je součástí západního tlaku na Kreml. Prokremelská média zpochybňují suverénní politiku Česka a míní, že za celou záležitostí stojí USA. Do kontextu s kauzou dávají i tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech a nákup vakcíny Sputnik V.

Způsob, jakým dle informací serveru Lidovky.cz přistoupila Moskva k vyhoštění Čechů, byl tvrdý. Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo českého velvyslance Pivoňku, předložilo mu seznam osob k vyhoštění a uvedlo, že do jednoho dne musejí opustit zemi. Během dne se museli sbalit, odhlásit své děti ze školy. Nestačili ani sbalit všechny své osobní věci, ty mají být ještě do Prahy poslány.

S přispěním Jiřího Justa, dopisovatele LN v Moskvě.