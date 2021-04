Rekonstrukce událostí kolem Vrbětic: agenti chtěli zničit munici do Bulharska, ale zřejmě selhal časový spínač

PRAHA Loni v prosinci uplynulo šest let od tragického výbuchu v muničních skladech ve Vrběticích, kde zahynuli dva lidé. Vše směřovalo k tomu, že se případ uzavře, aniž by se zjistilo, co se inkriminované ráno 16. října 2014 v hale č. 16 odehrálo. Při prověrce spisu, při níž se znovu procházely dokumenty a žádosti o vstup do muničního areálu, však loni vyplul na povrch nový detail.

Vyšetřovatelé zjistili, že dva zájemci o prohlídku ve skutečnosti nebyli obyčejnými obchodníky se zbraněmi. Šlo o důstojníky ruské armádní tajné služby GRU. Na identifikaci a zajištění stop spolupracovala Národní centrála proti organizovanému zločinu s tajnou službou BIS.

Informace o zapojení ruských zpravodajců do výbuchu ve Vrběticích během mimořádného sobotního vystoupení potvrdili premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). To byl také důvod, proč se ještě v sobotu Hamáček, který je nyní pověřen vedením české diplomacie, sešel s ruským velvyslancem a oznámil mu, že do 48 hodin musí Česko opustit 18 jeho spolupracovníků, kteří místo diplomatických aktivit u nás vyvíjeli klasickou špionáž. Hamáček dnes neodletí ani na plánovanou návštěvu Moskvy.

Selhala roznětka?

Detektivové pod dozorem Krajského státního zastupitelství v Brně nyní pracují s vyšetřovací verzí, že Rusové chtěli znehodnotit dodávku zbraní bulharskému zbrojaři Emilianu Gebrevovi. Jenže jim selhalo nástražné výbušné zařízení.

„Pravděpodobně jim selhal časový spínač a vybuchlo to dříve,“ uvedl důvěryhodný zdroj Lidových novin, který je blízký vyšetřování. To by vysvětlovalo skutečnost, že ve Vrběticích nastaly dvě exploze – první 16. října a druhá 3. prosince 2014. Teprve ta byla podle plánu agentů určena Gebrevovi a měla se odehrát za hranicemi Česka.

Pozdvižení vyvolala i zpráva, že dvojice Rusů, kteří přicestovali do Česka jen pět dní před první explozí, je shodná s dvojicí mužů, kteří se pokusili otrávit Sergeje Skripala a jeho dceru v britském Salisbury v roce 2018. Česká policie po nich spustila oficiální pátrání. „K případu se nebudu vyjadřovat,“ napsal Lidovým novinám Hynek Olma, mluvčí krajských žalobců v Brně.

Těžký kalibr. Ten nebyl uložen jen ve vrbětických muničních skladech. Sáhla po něm zřejmě i ruská armádní rozvědka GRU. Cílem byla dodávka munice pro bulharského obchodníka Emiliana Gebreva. Právě u něj měla skončit zásilka od české firmy Imex Group, která si pronajímala prostory v muničním areálu ve Vrběticích.

Právě do jinak nepříliš známé obce se krátce před výbuchem stočila pozornost špehů. Těmi byli Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga. Vystupovali však pod několika smyšlenými jmény. Před úřady se prokazovali krycími cestovními doklady. „Osoby využívaly nejméně dvě identity, kdy se nejprve prokazovaly dvěma ruskými pasy se jmény Alexander Petrov a Ruslan Boširov, následně pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa a pasem Tádžikistánu vydaným na jméno Ruslan Tabarov,“ uvedla policie s tím, že se po Česku pohybovali ve dnech 11. až 16. října 2014. Navštívili Prahu, Ostravu a dle nejnovějších informací i Vrbětice. Žádali pod falešnou identitou prohlídku inkriminované zásilky do Bulharska.

Horká půda

A zřejmě podle vyšetřovatelů nezůstalo jen u toho. „Dali tam výbušninu. Nastražené to bylo pro zákazníky v zahraničí, ale bouchlo to asi dříve. Chtěli nejspíš zabít někoho, komu byla určena dodávka zbraní. Je to vyšetřovací verze,“ popsal Lidovým novinám zdroj, který je blízký vyšetřování s tím, že zároveň chtěli zničit obsah zásilky. Tuto verzi i selhání nástražného výbušného zařízení nepřímo potvrdil vicepremiér Jan Hamáček.

„Platí, že to byl pokus zlikvidovat munici. Původním plánem ale bylo, aby k likvidaci došlo mimo území České republiky. Něco se tam stalo špatně,“ řekl Lidovým novinám. Jestli to byl časovač nálože, který selhal, podle něj zjistit nepůjde, protože na místě výbuchu zbyl jen obrovský kráter.

To, že by si zákazníci fyzicky zásilku prohlédli, odmítl právní zástupce společnosti Imex Group. „Pokud do areálu vstoupili, tak bez vědomí firmy,“ řekl webu iRozhlas.cz Radek Ondruš.

Červené světélko zablikalo českým vyšetřovatelům až po útoku Čepigy a Miškina na dvojitého agenta Sergeje Skripala v Salisbury. Jejich fotky v roce 2018 obletěly svět.

Medializace případu pomohla i českým detektivům. Ti se znovu probírali nashromážděnými materiály.

„Žádost o vstup těch dvou osob máme už od roku 2014, ale to, že jsou to oni hledaní, jsme si dali dohromady až po prověrce spisu. Objevil se záběr z kamer a někdo šikovný si loni řekl, že už dvojici někde viděl,“ popsal Lidovým novinám důstojník s bohatou zkušeností z české bezpečnostní komunity.

Bulharská stopa

Pro rekonstrukci celého případu je klíčová postava bulharského zbrojaře Gebreva. Toho se někdo pokusil otrávit. A to hned dvakrát v roce 2015. Operace je bulharskou justicí připisována opět ruské armádní tajné službě GRU. Spekuluje se, že hlavním důvodem, proč se znelíbil Kremlu, je fakt, že dodával zbraně ukrajinským jednotkám bojujícím proti ruským silám na východě Ukrajiny.

O propojení vyšetřování otravy Gebreva a výbuchu ve Vrběticích mluví i ministr vnitra Hamáček: „Bulharské orgány činné v trestním řízení v této souvislosti pátrají po třech ruských zpravodajských důstojnících. Jedním z nich je i ten, po kterém pátrá Policie ČR.“ Dodal, že vážných případů a nestandardních útoků ruských tajných služeb v Evropě přibývá.

Vyhošťovací hry

Odchod skupiny osmnácti zaměstnanců ruské ambasády, kteří v Česku pracovali na zpravodajských operacích, nezůstane zřejmě bez odpovědi. Moskva zvažuje odvetný krok. Zároveň prohlašuje, že vznesená obvinění považuje za absurdní a nepodložená.

Solidární akce s Českem naopak přichází od spojenců. A to včetně Velké Británie. Ta před třemi lety v reakci na kauzu Skripalových vyhostila 23 ruských diplomatů. Česko se tehdy připojilo a poslalo domů tři Rusy. „Jsme stále rozhodnuti a odhodláni dostat ty, kdo jsou zodpovědní za útok v Salisbury, před spravedlnost. Chválíme kroky českých úřadů, které činí totéž,“ uvedl šéf britské diplomacie Dominic Raab. Reagovalo i NATO: „Vyjadřujeme soustrast příbuzným obětí ve Vrběticích. Ti, kdo jsou za to zodpovědní, musejí být pohnáni k odpovědnosti.“