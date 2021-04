Václav Klaus ke kauze Vrbětice: Vláda a pseudoopozice zoufale hledaly jiného strašáka než covid

V situaci velmi měkkých a nepřesvědčivých dat a informací, navíc prezentovaných v přítmí covidové hysterie, v němž se až příliš snadno šíří nejrůznější dezinformace a fake news, a v nervózní atmosféře blížících se říjnových parlamentních voleb nechci soutěžit s dalšími politiky a komentátory o co nejsilnější či nejoriginálnější výrok ke kauze Vrbětice sedm let poté. Proto jen krátké tři poznámky.

1. Nevěřil jsem, že se ještě někdy vrátím do padesátých let, byť s opačným znaménkem. Nevěřil jsem, že budu ještě někdy bezmocně bouchat do stolu při poslouchání režimového rozhlasu a výroků našich vrcholných politických představitelů;

2. Věřím, že kdyby v amerických prezidentských volbách znovu vyhrál Trump a byl dnes prezidentem, opožděná kauza Vrbětice by nenastala;

3. Naší vládě a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekonečna, a proto zoufale hledaly jiného vykonstruovaného strašáka, který by lidi udržel ve strachu. Vědí dobře, že vylekaným lidem se vládne snadněji. Prosím, už toho nechte. Mělo by Vám jít více o naši zemi než o sebe.

Václav Klaus, v Praze dne 19. dubna 2021