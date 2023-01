Čeká nás bleskové sčítání. Kdy se dozvíme jméno nového českého prezidenta?

„Devadesát procent okrsků bude sečteno přibližně o půl hodiny dřív než u prvního kola,“ odhadl pro Lidovky.cz mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jan Cieslar. Jméno budoucího prezidenta tak budeme pravděpodobně znát v sobotu mezi půl čtvrtou a půl pátou odpoledne. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

V druhém kole si totiž voliči vybírají jen ze dvou kandidátů – v letošním finále jde o Petra Pavla a Andreje Babiše. Z logiky věci je pak pro komisi jednodušší počítat hlasovací lístky. Všechny okrsky by podle odhadů měly být hotovy kolem sedmé večer. U prvního kola ČSÚ dostal data z posledního okrsku v 19.12. „Okrsková volební komise má na sčítání 24 hodin, ale samozřejmě začínají počítat ihned,“ doplnil Cieslar.

Sběrná místa statistiků

Sběr sečtených hlasů má při volbách pod palcem ČSÚ, přičemž druhé kolo probíhá totožně jako první. Volební komise po sečtení hlasů předávají výsledky ze svých okrsků přímo statistickému úřadu. Slouží k tomu předem určená přebírací místa. Komise tam přiveze podepsané zápisy a ČSÚ uloží data do zpracovatelského systému.

„Data převzatá z našich přebíracích míst téměř bezprostředně zveřejňujeme i na prezentačním webu Volby.cz, který je však zcela oddělen od samotného zpracování a plní úlohu pomyslné online nástěnky,“ vysvětlila místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. Úřad však nemá přístup k samotným hlasovacím lístkům. Ty zůstávají po volbách zapečetěny a archivovány pro případný soudní přezkum a kontrolu. K úředníkům se dostávají formuláře s výsledky.

Nejrychleji bývají z logiky věci sečteny menší okrsky, které mají méně obyvatel. „Ale svou roli hraje i vzdálenost k přebíracímu místu, čím blíže, tím rychleji komise výsledky předá,“ popsal Ciesler. Větší města pak trvají delší dobu. Třeba v loňských komunálních volbách se Praha sčítala až do pozdních ranních hodin. To se ale při letošních prezidentských volbách neočekává – právě kvůli jednoduššímu systému.

Janečkův protest nevyšel

Za sčítání hlasů odpovídá v daném okrsku volební komise. Všichni její členové musí podepsat slib, že budou postupovat podle zákona, před otevřením volebních místností navíc projdou speciálním školením. Komise rovněž hodnotí, zda je daný hlasovací lístek platný či nikoliv. „Musí z něj být patrná identifikace kandidáta. Pokud by byl celý přetržený, neplatí, pokud by byl jen natržený, tak ano, platí i v případě vzkazu či malůvky,“ přiblížil Cieslar. Nejdůležitější je zkrátka čitelnost a je právě na komisi, aby určila, jestli je z lístku patrné jméno kandidáta.

Třeba matematik Karel Janeček se po prvním kole pochlubil fotkou s hlasovacím lístkem se jménem Petra Pavla, jež přeškrtl. Místo něj napsal své jméno a osobní údaje. Patrně chtěl dát najevo nesouhlas s tím, že ho ministerstvo vnitra do klání o Hrad nepustilo. Neúspěšnému kandidátovi však jeho protest nevyšel a hlas byl platný – jméno původního kandidáta bylo totiž čitelné.

Neúmyslné chyby se dopustil před deseti lety při první přímé volbě hlavy státu tehdejší prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg. Do urny hodil lístek, ale nevložil ho do obálky, takže byl neplatný. I na to je tedy potřeba dát si pozor. Volby se připravují dlouhé měsíce dopředu a do příprav je zapojený takřka celý Český statistický úřad. Zpracování výsledků se pak věnuje přibližně dva a půl tisíce zaměstnanců a externích pracovníků.

Vedle portálu Volby.cz se průběžné výsledky propisují i na weby zpravodajských serverů a do televizního vysílání. Pro média totiž platí specifický systém. „Posíláme jim data po zvláštních zabezpečených linkách. Pro nás to je i jeden z bezpečnostních prvků, protože kdyby náš web spadl, lidé mohou výsledky sledovat prostřednictvím médií, což povětšinou stejně dělají,“ popsal Cieslar.