Volební lístky tentokrát ve schránce nehledejte. Přinášíme manuál pro 2. kolo prezidentského klání

Matematikovi však jeho protest nevyšel a hlas byl platný – jméno kandidáta bylo totiž čitelné. Jaké volební lístky se tedy počítají a kde je lidé seženou? Přečtěte si volební manuál k druhému kolu prezidentských voleb.

1. Kdy začínají volby

Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a uzavřou se ve 22 hodin. Voliči mohou volit ještě v sobotu od 8 do 14 hodin.

2. Kdy se dozvíme výsledky

Sčítání hlasů začne ihned po uzavření volebních místností v sobotu. Prezidentské volby bývají poměrně rychlé, hlavně druhé kolo, kdy si voliči vybírají jen ze dvou favoritů. Většina okrsků bude sečtena už odpoledne, finální jméno budoucího prezidenta budeme znát večer.

Průběžné i konečné výsledky zveřejňuje na stránkách Volby.cz Český statistický úřad (ČSÚ), který má sběr sečtených hlasů pod palcem. Průběh voleb lze sledovat i na většině zpravodajských serverů a v televizi.

Ministerstvo vnitra @vnitro Abychom předešli případným nepříjemnostem ❗



K různým kreativním úpravám hlasovacích lístků komise při sčítání nepřihlíží. Pokud jsou z lístku patrné potřebné údaje, lístek byl v úřední obálce pouze jeden a není zcela přetržený, vždy se jedná o platný hlas. https://t.co/Q6QwAw7pEl oblíbit odpovědět

3. Hlasovací lístky

Oproti prvnímu kolu, kdy voliči našli hlasovací lístky v poštovních schránkách, je nyní dostanou až ve volební místnosti. Je to proto, že zákon umožňuje kandidátům odstoupit do 24 hodin před zahájením voleb. „V takovém případě postupuje do druhého kola kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů,“ informuje ministerstvo vnitra.

V případě letošního klání o Hrad by postoupila Danuše Nerudová, která skončila na třetím místě. Doručené volební lístky se jménem kandidáta, který druhé kolo vzdal, by pak voliče zbytečně mátly.

V druhém kole jsou hlasovací lístky žluté, nikoliv bílé jako v tom prvním. Pokud někdo použije lístek z prvního kola, je neplatný.

4. Platné hlasy

Aby se hlas započítal, je třeba splnit jednoduchá pravidla. Volič musí vybrat jen jednoho kandidáta, jeho lístek pak vložit do úředně označené obálky, kterou dostane od členů komise ještě předtím, než jde za plentu. Pokud budou v obálce dva lístky, hlas se nepřipočítá nikomu, stává se neplatným.

Důležitá je rovněž čitelnost jména na lístku. „Musí z něj být patrná identifikace kandidáta. Pokud by byl celý přetržený, neplatí, pokud by byl jen natržený, tak ano, platí i v případě vzkazu či malůvky,“ přiblížil serveru Lidovky.cz mluvčí ČSÚ Jan Cieslar. Přičemž je na volební komisi, aby při sčítání hlasů vyhodnotila, zda je z lístku patrné jméno kandidáta.

Chyby se dopustil třeba před deseti lety při první přímé volbě hlavy státu tehdejší prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg. Do urny hodil lístek, ale nevložil ho do obálky, takže byl neplatný.

Karel Schwarzenberg vhodil v Sýkořici do volební urny hlasovací lístek bez obálky, jeho hlas je tak neplatný. (25. ledna 2013)

5. Co neházet do urny

Za správnost voleb odpovídá volební komise, jejíž předseda před zahájením hlasování zapečetí volební schránku. Ta se nesmí otevřít do sobotního ukončení hlasování. Pokud tedy voličům do urny něco spadne, musí si počkat.

Jestliže někdo do schránky omylem hodí třeba občanku, volební komise ji najde až při sčítání hlasů. Doklad následně uloží na obecní úřad, kde se o něj dotyčný může přihlásit. „Když do urny spadnou klíče třeba v pátek večer, má člověk až do soboty smůlu,“ řekl Ondřej Krátoška, mluvčí ministerstva vnitra.

6. Voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje voliče plnit svou občanskou povinnost kdekoli v České republice. Pokud ale lidé na poslední chvíli změní plány a ze svého trvalého bydliště nakonec neodjedou, mohou odvolit i tam. Nezmění se ale to, že se před volební komisí musí prokázat občankou a voličským průkazem.

O průkaz se žádá u obecního úřadu podle místa bydliště. Písemně a elektronicky to šlo do minulého pátku, osobně do středy 25. ledna do 16.00. Kdo tak neučinil, už má smůlu. Průkazy se vydávají zvlášť pro první i druhé kolo voleb.

ilustrační snímek

7. Hlasování v zahraničí

Lidé, kteří chtějí ve druhém kole volit na zastupitelském úřadě ČR v cizině, postupují obdobně jako u prvního kola. Mohou volit buď s voličským průkazem, nebo na základě svého zápisu ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu.

8. Co dělat v případě nemoci

Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad – a ve dnech voleb okrskovou volební komisi – o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky. Komise může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého okrsku.

Voliči v karanténě nebo izolaci kvůli covidu volili včera od 8 do 17 hodin na takzvaném drive-in místě z auta.