Pád sedačky lanovky v Karlově způsobila technická závada, zjistili inspektoři

Jeseník/Bruntál Příčinou sobotního pádu sedačky lanovky v lyžařském areálu v Karlově na Bruntálsku byla zřejmě technická závada. V neděli řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Na sedačce v době pádu seděl jeden lyžař, který si po pádu ze zhruba třímetrové výšky nestěžoval na zdravotní problémy, nakonec byl ale vrtulníkem převezen do nemocnice. Okolnosti pádu sedačky lanovky kromě drážní inspekce prověřuje policie. Lanovka byla v sobotu po kontrole sedaček opět zprovozněna.

„Byli jsme na místě této mimořádné události a provedli tam základní šetření. Z předběžného šetření to vypadá, že pravděpodobnou příčinou byla technická závada. Nicméně to budeme dál šetřit včetně vydání závěrečné zprávy,“ uvedl Drápal.



Zástupce lyžařského areálu v Karlově Jan Mitáš Českému rozhlasu řekl, že na jednom z vozů lanové dráhy byla technická závada na závěsu a sedačka se uvolnila asi ve výšce dvou metrů. „Poté, co jsme zkontrolovali všechny ostatní vozy, byla lanovka v řádu desítek minut opět v provozu,“ uvedl.

Podle Drápala opětovné zprovoznění lanovky záleželo pouze na rozhodnutí jejího provozovatele. „To už nezáleží na nás. My provedeme šetření a odstraňování následků už je potom na provozovateli,“ řekl Drápal.

Na místě spadlé sedačky v Karlově v sobotu zasahovali horští záchranáři. „Ošetřili jsme tam pána, který se po pádu domníval, že je vše v pořádku. My jsme mu zavolali sanitku a dispečink to na základě úrazového děje a prvotního ošetření vyhodnotil tak, že tam povolal vrtulník, který muže transportoval do nemocnice na další vyšetření,“ uvedl dispečer horské služby. Podle dispečera byla sedačka lanovky zřejmě špatně ukotvená k lanu a spadla na zem.

Moravskoslezští záchranáři se v neděli ohradili vůči kritice na sociálních sítích, kde se hovořilo o jejich údajném pozdním zásahu v areálu. Mluvčí Lukáš Humpl uvedl, že o pádu muže se záchranáři dozvěděli tři minuty po 13:00. Členy horské služby jim byl nahlášen pád z výšky tří až čtyř metrů s tím, že pacient může mít poraněnou dolní končetinu a pánev. Na místo byla vyslána pozemní posádka i vrtulník.

„K pacientovi dorazila nejprve skupina rychlé zdravotnické pomoci, a to v čase 13:21. Následně v 13:35 dosedl na místě i ostravský vrtulník,“ řekl Humpl.

Podle informací, které mají záchranáři k dispozici, došel muž po pádu sedačky lanovky za doprovodu svých známých do restaurace lyžařského areálu. Teprve odtud byla s časovou prodlevou informována policie a horská služba. „Pacient byl při vědomí a mimo ohrožení života. Záchranáři jej uložili do vakuové matrace. Zasahující lékař nevyloučil možné vnitřní poranění, a proto byl vrtulníkem přepraven do ostravské fakultní nemocnice,“ dodal Humpl.