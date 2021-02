Praha Místopředseda Legislativní rady vlády Aleš Gerloch si myslí, že je na místě mnohem hlubší revize volebního systému. Doporučil by rovněž, aby se změnil systém fungování Ústavního soudu. Posílil by roli předsedy a umenšil vliv soudce zpravodaje.

Lidovky.cz: Jak velký zásah do volebního systému představuje poslední nález Ústavního soudu?

Z jedné strany lze říci, že je to relativně malý zásah co do rozsahu. Jedná se o několik ustanovení zákona o volbách do parlamentu, o způsob přepočtu hlasů na mandáty a otázku koalic politických stran a hnutí.