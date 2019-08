Selhání hlídačů trhu z ERÚ? Je to malér jako hrom, tvrdí bývalá šéfka Vitásková

PRAHA V čele Energetického regulačního úřadu (ERÚ) stála Alena Vitásková šest let. Sama byla souzena (a následně osvobozena) za to, že údajně vyšla vstříc regulovaným subjektům. Nyní ale ministr průmyslu Karel Havlíček říká, že na ruku šli byznysu hned tři členové z pětičlenné rady.

LN: Co si myslíte o tom, co se nyní na ERÚ děje?

Ministr Havlíček de facto obvinil trojici členů rady, že nepracovali správně a že jejich rozhodování ovlivňovaly firmy. To je velmi vážné obvinění, to musí skončit u trestního oznámení a u Evropské komise. Dohled nad energetickým trhem selhal. Ministr sám uvedl, že ona trojice poškodila spotřebitele. Pak se musíme ptát, jak byli spotřebitelé poškozeni. Jaké ceny jsou platné? To bude ještě hodně složité. Navíc to ukazuje i na personální politiku státu.

ALENA VITÁSKOVÁ (62) Stála v čele Severomoravské plynárenské, RWE Transgas i Pražské teplárenské. Od roku 2011 byla šest let šéfkou ERÚ. Během této doby iniciovala kontrolu velkých fotovoltaických elektráren. V roce 2013 ale byla sama obžalována kvůli údajnému maření přezkumného řízení u dvou solárních elektráren. O tři roky později byla odsouzena na 8,5 roku vězení. Vrchní soud ji ovšem loni osvobodil.



LN: Jak?

Janu Pokornému (jako člen rady měl mandát do konce července – pozn. red.) nyní kvůli těmto zjištěním neprodloužili smlouvu. Přitom před čtyřmi měsíci ho jmenovali předsedou rady. Podle evropské legislativy má být funkční období pět let, náš energetický zákon říká tři roky. A on za čtyři měsíce zase není. Personální politika vůči trhu je pak podivná. To není řízení státu jako firmy. To je řízení státu jako firmy, kterou chci dostat do bankrotu. Nemohu někoho jmenovat předsedou a pak mu vyčíst, že tam něco vyváděl. To je divné, ne? Teď je situace hodně vážná, energetika je složitá, prochází řadou změn a tohle považuji za velmi nešťastné a velmi špatný signál pro občany.

LN: Říkáte, že se tím bude zabývat Brusel. Jaké to může mít důsledky?

Evropská komise a Evropská unie se tím budou určitě zabývat. Tady byly porušeny regulatorní podmínky. Navíc sama vláda řekla, že regulátor nefunguje. Proti Česku se z toho budou vyvozovat důsledky. Nefunkčnost našeho regulátora má dopad na evropský energetický trh. Z toho bude malér jako hrom. O oblasti energetiky se v Komisi velmi vážně diskutuje. Mohu říci, že s nimi budu spolupracovat. Sama jsem už dříve iniciovala ústavní stížnost na regulované ceny energie, protože se domnívám, že byly stanoveny vyšší, než být měly.

LN: Také tu padlo obvinění, že některé firmy odvolané radní ovlivňovaly. Podezření ale padá na všechny. To také prostředí nepřidá.

Vláda a ministr vědí, kdo to byl, a pravděpodobně to nebudou moci utajit. Občané platí, co regulátor spočítá, takže se bude muset zveřejnit, co se tam odehrálo. To bude mít důsledek u dalších soudů. Překvapuje mě, že se tím nezabývají státní zástupci, kteří jinak umějí vyrobit kauzu na počkání. Možná nemají objednávku.

LN: Nemohou nyní firmy napadat dřívější rozhodnutí ERÚ?

Ano. Nejisté regulatorní podmínky mohou znamenat velké žaloby regulovaných subjektů. Žijí v nejistotě. Mohou se obávat, že regulace je nastavená jinak, než by měla, a mohou se cítit poškozeny. Nevím, co všechno ministr a vláda mají. Jestli je to tak vážné, že odvolali členy rady, bude tam muset dojít k rozsáhlým zásahům.

LN: Firmy tak nevědí, co je čeká.

Nejen to, RWE a Innogy jsou v procesu prodeje a tady jsou napadeny regulatorní podmínky. To má obrovský dopad do hodnoty prodávané firmy. To bude ještě mezinárodní masakr.

LN: To může mít vliv na cenu Innogy?

Samozřejmě. Jsou napadena regulatorní pravidla. Ministr Havlíček řekl, že členové rady spolupracovali s firmami a jednali v jejich prospěch. To znamená, že byli poškozeni spotřebitelé, a my se musíme ptát, jak to ovlivnilo konečné ceny a jak to ovlivnilo regulatorní pravidla. Pokud se s firmami domlouvali na něčem nezákonném, může to mít dopad na důvěru firem v české prostředí a má to dopad na jejich hodnoty, protože pracují v prostředí, které je horší, než nechci říct kde.

LN: Co si o těchto obviněních myslíte?

Nevím, ty dokumenty jsem neviděla, k tomu se nemohu vyjadřovat. To může být válka mezi jednotlivými zájmovými skupinami. Protože regulátor má vliv na plynárenství, energetické firmy, teplárenské, na podporované zdroje… Jak je možné, že najednou se zase objevila podpora biometanu? To se zastavilo za mě, protože je to nehoráznost, znovu se to vyklubalo, znovu je parta zpátky.

LN: Myslíte, že jsou kolem změn mocenské skupiny?

Teď se stal předsedou ERÚ Stanislav Trávníček. Můžeme se ptát, jestli je to zase návrat nějaké jiné skupiny. Ta tu třeba připravila fotovoltaický boom. Rostislav Krejcar a Stanislav Trávníček u toho solárního boomu byli. Je to taková nejasná hra. V novinách se už dříve psalo, kdo je v radě za koho. Nemusí to být pravda, ale o těch podezřeních se dlouho veřejně diskutuje.