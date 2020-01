Senátoři KDU-ČSL napadnou rodičovskou u Ústavního soudu. Vadí jim, že se netýká všech rodin

Praha Senátoři KDU-ČSL chtějí do konce ledna napadnout u Ústavního soudu zvýšení rodičovského příspěvku kvůli tomu, že se netýká všech rodin s dětmi do čtyř let věku. Se sesbíráním potřebných podpisů počítá předseda lidovců Marek Výborný během příštího týdne, řekl dnes novinářům. Poslanci ODS dnes podle jednoho z nich Jana Bauera předložili vlastní novelu, která má situaci napravit. Doufají v její rychlé přijetí.

Výborný, který je také poslancem, ale optimismus v případě nápravy cestou změny zákona mírnil. „Buďme realisté, víme, jakým způsobem se chová Sněmovna, jakým způsobem se chová koalice,“ uvedl. Poukázal na to, že zvýšení rodičovské jen pro rodiny, které příspěvek v původní výši do konce loňského roku nevyčerpaly, prosadila ve Sněmovně přes nesouhlas Senátu provládní většina poslanců ANO, ČSSD a KSČM.



Základní rodičovský příspěvek se od ledna zvýšil o 80 000 korun na 300 000 korun. Týká se zhruba 280 000 rodičů dětí do čtyř let věku, kteří budou dávku zrovna pobírat. Na navýšení nedosáhne 70 000 rodin, které původní příspěvek 220 000 korun vyčerpaly. Opozice to pokládá za nespravedlivé a diskriminační. Podle advokáta Ondřeje Stravy, který stížnost připravil, bylo navýšení jen pro část rodin v rozporu s ústavním principem předvídatelnosti práva.

Přijaté navýšení rodičovské zvýšilo letošní rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun. Pokud by se zvýšení týkalo všech rodin, znamenalo by to podle ministerstva financí prohloubení výdajů o dalších zhruba 2,6 miliardy korun. Poukázal na to i prezident Miloš Zeman.