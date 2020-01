Všichni členové předsednictva KDU-ČSL rezignovali. Sjezd bude vybírat nového předsedu ze 4 kandidátů

Praha Všichni členové předsednictva KDU-ČSL na sobotním mimořádném sjezdu rezignovali na své funkce. Většina ale bude usilovat o znovuzískání mandátu, řekla dosavadní první místopředsedkyně strany, senátorka Šárka Jelínková.

Sama bude znovu na pozici kandidovat, post místopředsedy budou chtít obhájit Bohuslav Niemiec a Petr Hladík. Naopak předseda liberecké KDU-ČSL Štěpán Matek se do volby nezapojí.

„Naše rozhodnutí nepramení z toho, že bychom nechtěli i nadále pracovat ve vedení KDU-ČSL, ba právě naopak. Většina z nás chce usilovat o znovuzískání svého mandátu, ale chceme vám ponechat svobodnou volbu v tom, zda náš mandát potvrdíte, či dáte přednost jinému kandidátovi,“ řekla Jelínková.

Lidovci si v sobotu zvolí nové vedení po zhruba deseti měsících od řádného sjezdu v Brně. Nynější lidovecký šéf Marek Výborný opustil pozici z rodinných důvodů.

Jelínková by se o post prvního místopředsedy mohla utkat se Zdechovským, pokud neuspěje ve volbě předsedy. Na řadového místopředsedu by měl nově kandidovat předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík. Kandidáti mohou být navrženi i přímo na sjezdu.

Kandidáti na předsedu KDU-ČSL

Mezi navrhovanými kandidáty na předsedu KDU-ČSL je vedle šéfa lidoveckého poslaneckého klubu Jana Bartoška, poslance a bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky a europoslance Tomáše Zdechovského také dosavadní místopředseda strany a předseda liberecké KDU-ČSL Štěpán Matek. Oznámil to předseda volební komise Jiří Navrátil. Další kandidáti ještě mohou být navrženi.

Dosavadní předseda KDU-ČSL Marek Výborný končí v čele lidovců z rodinných důvodů zhruba po deseti měsících. Na sjezdu rezignovali na své pozice všichni členové předsednictva, většina bude ale o pozici usilovat znovu. Aspoň částečně by delegáti sjezdu sestavu místopředsedů měli obměnit, o funkci se už nechce ucházet právě Matek.

Křeslo první místopředsedkyně lidovců bude chtít obhájit senátorka Šárka Jelínková. Mohla by se utkat se Zdechovským, pokud neuspěje ve volbě předsedy. Pozice řadových místopředsedů by měli obhajovat Bohuslav Niemiec a Petr Hladík. Kandidovat by měl nově předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík.