Od Jurečky se hodně očekává. Jeho mandát není dramatický, byl ale favoritem, říká Bělobrádek

PRAHA Bývalý předseda KDU-ČSL a zároveň aktivní poslanec Pavel Bělobrádek na mimořádném sjezdu strany v sobotu pro Lidovky.cz uvedl, že zvolení nového předsedy lidovců Mariana Jurečky není žádným velkým překvapením.

Lidovci si zvolili svého nového předsedu. Je Marian Jurečka vhodnou osobou do vedení strany?

Jurečka byl bezpochyby favoritem. Je sice pravda, že jeho mandát není tak silný, než jsem předpokládal, ale myslím si, že je to signál.

Signál čeho?

Hodně se od něj očekává, aby v podstatě za ten rok a půl, který bude mít k dispozici, odvedl dobrý výkon. Mandát tedy není příliš dramatický, nicméně on byl favoritem a není to žádné překvapení, že byl zvolen.

Co říkáte na preferenci Mariana Jurečky, vést lidovce do voleb samostatně?

Jurečka nevyloučil nějakou možnou spolupráci, jen vyjádřil to, co si mnozí neuvědomují.

Tím myslíte co?

Tedy to, že současný volební zákon o financování volebních politických stran nepřeje takovým koalicím. Pokud si tedy někdo myslí, že když se sečtou volební výsledky a ty budou stejné nebo lepší, tak to je prostě nesmysl. Může to fungovat jen v některých kombinacích, ale v některých kombinacích může naopak výsledek být horší, než součet jednotlivých stran a s tím je potřeba počítat.

Pojďme na chvilku k politice hnutí ANO Andreje Babiše. Je dobře, aby se strana KDU-ČSL vůči ní vymezovala podobně jako ostatní z opozice?

Myslím si, že nejde pouze o politiku současné vlády, ale že jde samozřejmě o personální problémy, které těžce poškozují Českou republiku. O tomhle se mlčet nemá, naopak.

Jak chce podle vás oslovit nové vedení lidovců oslovit voliče?

Nechte se překvapit.