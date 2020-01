Ti, kteří Babišovi vyčítají koblihy, by je pro vítězství sami rádi rozdávali, říká Čunek po sjezdu lidovců

PRAHA Delegáti opoziční KDU-ČSL si v sobotu zvolili nového předsedu, kterým se stal poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. „Je to člověk s vládní zkušeností,“ ocenil hejtman zlínského kraje a poslanec Jiří Čunek. V rozhovoru pro Lidovky.cz také hovořil o politice Andreje Babiše a jeho Hnutí ANO.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte výsledek volby nového předsedy?

Vnímám to pozitivně. Oba kandidáti byli výborní, nebyli dělení do skupin jako vítěz a outsider. Vyhrál Marian Jurečka, člověk s vládní zkušeností. A já to hodnotím jako dobrý krok.

Lidovky.cz: Co si myslíte o směru, který chce razit Jurečka, tedy, že preferuje, aby lidovci šli do voleb sami za sebe?

O mě je známo, že podobný názor zastávám již dlouho. Aktuálně je stejně nesmysl vyhlašovat nějaké spojování strany, když ani nevíme jak a s kým.

Lidovky.cz: A co politika Andreje Babiše a jeho Hnutí ANO? Je dobře, aby se strana KDU-ČSL stejně tak, jako ostatní z opozice, vůči němu vymezila?

Myslím si, že není správné se vůči němu vůbec vymezovat. A když už, tak bychom se měli vymezovat vůči nějakému konkrétnímu postupu, především tedy vládnímu. A rovněž, pokud bychom něco takového udělali, v první řadě musíme říct, jak bychom to udělali my a stát si pevně za tím. Ale nemyslím si, že je rozumné otírat se o politický styl Andreje Babiše a je jedno, jestli se bavíme například o koblihách. Protože jsem přesvědčený, že ti, kteří právě Babiše kritizují za koblihy, by dali mnoho koblih za to, kdyby věděli, že jim to pomůže k vítězství.

Lidovky.cz: Kdo jsou podle vás voliči, pro které jsou lidovci druhou či třetí volbou? Jak je možné je podle vás oslovit?

Existují různé sofistikované průzkumy, kterým se dá asi věřit. Já vám to řeknu asi takto. Jsem přesvědčený, že voliči především nechtějí volit marně.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Tím chci říct, že nechtějí, aby ztratili hlas. Musí být přesvědčení o tom, že hlas, který své straně dají, bude vítězný. Strana pro ně musí být důvěryhodná a politici, kteří tam jsou, je zajímají. To je pro lidovce klíčové a jsou to hlavní věci, které si máme uvědomovat a přesně tak na ně reagovat a postupovat, abychom je získali.