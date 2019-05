Senátoři odmítli snížit platy zastupitelům, kteří jsou v Parlamentu nebo ve vládě

PRAHA Senát zamítl snahu sněmovny snížit na dvě pětiny mzdu placených zastupitelů, kteří jsou členy Parlamentu nebo vlády. Senátoři dnes návrhu vytýkali mimo jiné to, že odměny snižuje bez toho, aby se snížilo množství práce nebo odpovědnost placených zastupitelů z řad zákonodárců, a že zasahuje do chodu rozhodování samospráv. Poslanci mohou veto senátorů přehlasovat.

Snížení odměn má podle tvůrců předlohy omezit hromadění funkcí ve veřejné správě. Poslankyně a neplacená karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) návrh hájila mimo jiné tím, že členové vlády z řad zákonodárců nedostávají celý poslanecký či senátorský plat, ale jen peníze na asistenty nebo na chod poslanecké kanceláře. „Ten zákon je správný a spravedlivý,“ uvedla poslankyně a hejtmanka.



„Je to čistě populistický návrh, který nemá nic společného se spravedlností,“ oponoval senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Senátor ODS a starosta Mikulova Rostislav Koštial označil návrh za „bizarní“. Místopředseda Senátu, starosta Božího Daru a zastupitel Karlovarského kraje Jan Horník (STAN) uvedl, že by vláda ani poslanci neměli zasahovat do rozhodnutí voličů.

Kritici předlohy poukazovali také na to, že někteří zákonodárci souběžně působí ve svých původních zaměstnáních, přičemž jim by se mzda nekrátila. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil k obhajobě hejtmanky podotkl, že zastánci předlohy z ANO chtějí snížit starostovský plat zákonodárcům a přitom schválili návrh, aby předseda Národní sportovní agentury mohl pobírat ministerský i poslanecký plat.

Vystrčil také uvedl, že ho poslanci ANO vybízeli k tomu, aby Senát novelu pouze pozměnil tak, aby placení zastupitelé - zákonodárci dostávali sedm desetin platu.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39 000 korun do 111 300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117 200 a 128 900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82 400 korun.