Podfuk s očkováním. Matky se dožadují falešného potvrzení o vakcinaci dětí

Praha Existují rodiče, kteří se domnívají, že povinné očkování dětem škodí, a tak se procesu snaží vyhnout. Protože neočkované děti nesmí do prvních ročníků školky, matky na internetu shání lékaře, který jim vystaví falešný doklad o vakcinaci - a nabízí za to tučné úplatky. Na případy upozornil deník Blesk.

„Potřebuji akutně ‚naočkovat‘ dceru Hexou a jedním MMR. Platím zlatem. Starší jde do předškoláků neočkovaný a mladší pláče, že chce taky,“ píše jedna z matek na Facebooku. Neočkované děti nesmí do prvních ročníků školky, ovšem do posledního ročníku, tedy do předškoláků již děti bez vakcinace mohou. Poslední rok je pro děti také jediný povinný. „Neznám nikoho, kdo očkuje ‚na oko‘. A nevím, zda to nějaký lékař riskne,“ reaguje na příspěvek jiná uživatelka.

Rodiče odmítající očkování tvrdí, že vakcinace působí u jejich ratolestí nežádoucí účinky. Někteří dokonce věří tomu, že způsobuje autismus. Odborníci však odhadují, že povinné očkovaní v Česku ročně zachrání až pět set dětí a dalších 150 000 díky němu neonemocní.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzuje, že k případům, kdy matky požadují fiktivní vakcinaci pro své děti, dochází. „Máme takové signály,“ přiznává pro deník Blesk. „Jedná se z našeho pohledu o velmi rizikové a nezodpovědné jednání, protože může mít zásadní dopad na zkreslení proočkovanosti populace a tím zvýšení rizika šíření chorob v České republice,“ dodává.



Pokud lékař vydá falešné potvrzení o vakcinaci, dopustí se trestného činu. „Navíc by to bylo i zcela nemorální. Nedokážu si představit být v kůži lékaře, který by ho vystavil a dítě pak onemocnělo,“ říká doktorka Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružování praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Zároveň tvrdí, že se osobně s žádnou žádostí o falešné potvrzení nesetkala. „Maminky zato někdy zkouší, zda by se očkování nedalo odložit. S tím se setkáváme relativně často,“ dodává.



Povinné očkování proti devíti nemocem

Stát požaduje povinnou vakcinaci dětí proti devíti nemocem. Mezi ně patří vakcína MMR a vakcína Hexa, které zmiňuje matka na sociální síti. Ochranná očkovací látka MMR je proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám, druhá zmíněná Hexa je proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, virové hepatitidě B a proti Heamophils inflienze. „I při správném očkování se někdy protilátky nevytvoří. Je to vzácné, ale stát se to může,“ přiznává předsedkyně Sdružování praktických lékařů pro děti a dorost ČR.



Podezření na fiktivní očkování řeší i Česká lékařská komora. Údajně by mělo jít o případ, kdy se jeden z rodičů domnívá, že dítě vedené jako očkované ve skutečnosti vakcinaci na žádost druhého rodiče nedostalo. „Můžu potvrdit, že podezření řešíme. Podrobnosti ale uvádět nemohu. Věc je ve fázi šetření,“ uvádí pro Blesk profesor Roman Prýmula, předseda České vakcinologické společnosti a náměstek ministra pro zdravotní péči.



Vyšetřování možných případů falešných potvrzení není jednoduché. Je sice možné dohledat vakcínu podle konkrétního sériového čísla, které by mělo být uvedeno v očkovacím průkazu dítěte, ovšem pokud by lékař vakcínu, kterou ve skutečnosti neaplikoval, zničil, je velmi složité podvod s očkováním dokázat.