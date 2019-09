O podvodech s očkováním víme, dokazují se však těžko, říká předseda vakcinologické společnosti Prymula

Matek, které nechtějí očkovat děti, přibývá. Podvody s vakcinacemi se ale velmi těžko dokazují, říká náměstek ministra zdravotnictví a zároveň předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

LN: Matky na sociálních sítích shánějí lékaře, kteří jim vystaví falešný doklad o vakcinaci jejich potomka. Setkáváte se s takovými případy?

V praxi je těžké tyto případy dohledat, protože zpravidla není žalobce. Většinou se rodiče snaží dostat k lékaři, který pod tíhou okolností udělá to, že v očkovacím průkazu dítěte provede záznam, a reálně očkování neproběhne. Doufám, že takových doktorů je málo. Nicméně máme signály, že opravdu existují lékaři, kteří falešný doklad o vakcinaci vystaví. To je samozřejmě velký problém.

LN: Jak rodiče lékaře ovlivňují?

Tlačí na doktory a vyhrožují, že odejdou k jinému praktickému lékaři. Někteří doktoři mají málo registrovaných dětí, a tak nátlaku podlehnou a falešný doklad vystaví. I když je pravda, že v ČR je málo pediatrů, a nedostatek pacientů by tak neměl být takový problém. Nicméně existují lokality, kde přetlak není a doktoři se snaží dětské pacienty u sebe udržet. Lékař pak selže a zapíše to.

LN: Takže motivací nejsou úplatky?

Neslyšel jsem o žádném doktorovi, který by kvůli úplatku na podvod s očkováním kývl. Samozřejmě je možné, že i peníze mohou hrát roli. Doktoři ale spíš selžou, protože řada rodičů se je snaží přesvědčit, aby k nim byli vstřícnější. Vyvinou na doktora psychický nátlak a on podlehne.

LN: Jak se podvody s očkováním vyšetřují?

To je nesmírně složité. Určité procento osob v populaci, třeba 2–3 procenta, neodpoví na vakcínu. To znamená, že imunitní systém nezareaguje a tělo se chová tak, jako kdyby naočkované nebylo. Pak se velmi těžko pozná, zda dítě naočkované bylo a organismus přirozeně nezareagoval, nebo doktor vystavil falešný doklad a očkování neproběhlo. Pokud ovšem dítěti znovu aplikujete vakcínu a tělo zareaguje, je pravděpodobné, že k podvodu došlo.

LN: Evidujete v poslední době nárůst rodičů, kteří odmítají děti naočkovat povinnou vakcínou?



Určitě ano. Za posledních pět až šest let, kdy máme data poměrně přesná, dochází k poklesu proočkovanosti. U hexavakcíny jsme na nějakých 93 procentech, v minulosti to bylo 98 procent. Pokles pět procent je přibližně za posledních deset let. U spalniček, zarděnek a příušnic je pokles dokonce výraznější. Existují lokality, kde proočkovanost je pod 90 procenty, což je u spalniček velmi dramaticky nízká hodnota.

LN: Co ten trend způsobuje?

V dnešní době se každý snaží rozhodovat sám za sebe a nebere v potaz nějaké autority státu. V ČR se šíří různé fámy o tom, že očkování je škodlivé. Dezinformace o tom, že se vakcína aplikuje ve věku, kdy imunita není zralá a tělo není připravené. Ovšem rodiče si neuvědomují, že právě kvůli tomu, že imunita není zralá, tak v těle může snáze vypuknout infekční choroba, a proto se musí očkovat v brzkém věku, aby se tomu předešlo.

LN: Co hrozí tomu, kdo falešné potvrzení o vakcinaci vystaví?

Vyloučení z České lékařské komory, v níž ze zákona dotyčný musí být. Následně mu může být odebrána licence. Nejsme schopni dosáhnout na sankce z hlediska odebírání titulů, ale můžeme doktorovi znemožnit vykonávat praxi.

LN: Jedná se o trestný čin?

Pokud doktor vystaví falešný doklad o vakcinaci poněkolikáté, tak je možné, že už se jedná o trestný čin. V jednom případě by šlo nejspíš o přestupek. Nejsem právník, ale myslím si, že pokud je série takových případů, tak se jedná o nabádání k nelegální činnosti a její realizaci. Takže si dovedu představit, že je to možné klasifikovat jako trestný čin.

LN: Lékařská komora nyní vyšetřuje nejméně jedno podezření na fiktivní očkování. Nevyšetřuje jich víc?

Vím o jednom. Ověřit případy v praxi je velice složité. Právní systém neumožňuje poslat do ordinace volavku, to znamená rodiče, kteří by falešný doklad vyžadovali, chování doktora nahrávali a pak to ohlásili. Je prakticky nemožné podvod dokázat. I když někdy se to samozřejmě povede, v zahraničí se stalo, že rodiče po doktorovi požadovali falešné potvrzení, on jim ho vydal a dítě nenaočkoval. Dítě pak onemocnělo chorobou, proti které mělo být údajně naočkováno, a rodiče paradoxně na doktora podali žalobu. Během vyšetřování se na to přišlo a doktor nesl vážné konsekvence. Jenomže to si u nás lékaři neuvědomují a spoléhají, že se nic takového nestane.

LN: Takže když jste říkal, že existují doktoři, kteří falešné potvrzení rodičům vydají, mluvil jste jen o domněnkách? Důkazy nemáte?

Důkazy nejsou, skutečně se jedná jen o indicie. Opravdu podložené důkazy jsou v tom jednom případu, který řeší Česká lékařská komora. Nicméně máme zdokumentované případy, kdy matky ve veřejném prostoru shání doktory, kteří to udělají. Je logické, že kdyby se takové podvody neděly, tak by se ve veřejném prostoru zmíněné požadavky nešířily. Matky se domlouvají, radí si, předávají si zkušenosti a podobně.

LN: Je nějaký jiný způsob, kterým se matky snaží neočkované děti dostat do školky?

Rodiče, kteří odmítají děti naočkovat, intenzivně usilují o to, aby v ČR byly různé typy zařízení, kde očkování nebude povinné. Dříve byl zákon benevolentnější, teď se snažíme skutečně ve všech zařízení zavést povinné očkování. Na druhou stranu matky hledají i nějaké domácí skupiny, které budou polooficiální a v nichž očkování nebude vyžadováno.

LN: Jaké očkování je pro dítě, které jde do školky, povinné?

Když jde dítě do školky, musí být naočkováno hexavakcínou proti šesti chorobám (proti záškrtu, tetanu, černému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilu influenzae b a dětské obrně – pozn. red.) a alespoň jednou dávkou proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Rodiče shání falešné doklady hlavně proto, že dítě bez povinného očkování do školky nemůže. To opravdu rodiče trápí a snaží se je do prvních ročníků školky všemožnými způsoby dostat. Ani nejde tolik o pokuty, protože ty se velmi často v praxi nevyužívají. Ve věku, kdy jde dítě do školky, tak se rodiče začnou starat o to, zda ho mají doočkovat, když ho neočkovali celé dětství, nebo vymyslet nějakou okliku, jak dítě do školky dostat i bez očkování.