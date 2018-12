Silvestr se slaví na náměstích i na vodě, přinese omezení dopravy i posílení bezpečnosti

Praha Na náměstích, na horách i na vodě budou v pondělí lidé v Česku oslavovat příchod nového roku. Silvestr ale kromě oslav a dalších společenských akcí přinese i nárůst rizika požárů nebo omezení dopravy. Teploty na Silvestra zůstanou stejně jako v posledních dnech nad nulou, sněhu se lidé dočkají asi jen místy na horách.

Města po celé republice pořádají jako obvykle oslavy s ohňostrojem. Kromě toho mohou lidé zajít do kostelů na mše, do divadel na speciální silvestrovská představení nebo na koncerty. Kdo by ale chtěl strávit poslední den roku trochu netradičně, může se vydat třeba na módní přehlídku s hranými scénkami v brněnské funkcionalistické vile Stiassni. Silvestra mohou lidé strávit například i na vodě. Na Chrudimsku se totiž koná již 17. ročník Silvestrovské plavby, při které vodáci pojedou po řece Doubravě v úseku Ronov - Žleby.



Oslavovat se bude také na horách. Na nejvyšší hoře Bílých Karpat, Velké Javořině, bude tradiční silvestrovské setkání Čechů a Slováků. Vrcholem hory totiž prochází hranice mezi Českou a Slovenskou republikou. Na akci vystoupí Mužský pěvecký sbor z Kunovic a bude zapálena vatra přátelství.

Hromadná doprava bude v Praze posílena

Kvůli oslavám se musí v mnoha městech připravit řidiči na omezení dopravy. Provoz aut a parkování budou omezeny třeba v centru Prahy, hlavně kolem Václavského a Staroměstského náměstí a Karlova mostu. Bude ovšem posílena hromadná doprava. Tramvaje pojedou v kratších intervalech a provoz metra bude prodloužen přibližně do 02:30.

Železniční provoz bude na Silvestra a brzy ráno 1. ledna slabší než v jiné sváteční dny. V pondělí ukončí České dráhy provoz na mnoha linkách již brzy večer. Odpoledne na Nový rok pak ale naopak vypraví desítky posilových vozů, které proti běžnému provozu budou mít tisíce míst k sezení navíc.

Kvůli oslavám budou posílena bezpečnostní opatření. V centru Prahy budou v pohotovosti policisté, včetně psovodů se psy, i pyrotechnici. Na Václavském a Staroměstském náměstí budou mít záchranáři sanitky a na Václavském náměstí také zdravotnický kamion Golem. Na Vltavě budou policisté a strážníci na člunech společně s vodní záchrannou službou Českého červeného kříže. V pohotovosti po celé republice budou hasiči kvůli nárůstu počtu požárů souvisejících s pyrotechnikou.