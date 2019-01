Silvestrovská bowle podle Karolíny Kamberské

Bowli u nás doma vždycky na Silvestra chystal táta. Přestože je to alkoholický nápoj, naši nám trochu nalili už v době, kdy jsme se sestrou byly ve věku teenagerů – snad si můžu dovolit takto udat své rodiče, protože po třiceti letech už je zločin jistě promlčen. Díky těmto vzpomínkám mi bowle dodnes dodává pocit vzrušení. Začíná další rok – kdoví, co nám přinese?

2 ovocné kompoty (např. ananas a mandarinka)

3 lžíce rumu



cca 2 lžíce krystalového cukru



1 lahev sektu (brut či demi)



15 kostek ledu



Na ozdobení:

mražené maliny



Šťávu z kompotů slijte do nádoby, ve které budete bowli připravovat – ideální je skleněná či porcelánová mísa s víkem, ale můžete použít i hezký skleněný džbán. Do jiné misky dejte kousky ovoce (ananas v kroužcích pokrájejte na kostky), polijte je rumem, posypejte cukrem (podle sladkosti ovoce), promíchejte a nechte přibližně 2 hodiny marinovat. Pak marinované ovoce i s uvolněnou šťávou vlijte ke šťávě z kompotu do velké mísy a zalijte sektem. Do skleniček dejte led a mražené maliny. Hned podávejte.