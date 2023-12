Trocha francouzského šarmu na svátečním stole: vánoční poleno vypadá i chutná báječně

Recept

Chce zkusit letos na Vánoce něco netradičního? Co třeba francouzské vánoční poleno neboli bûche de Noël. Nebojte se, není to nic složitého. Je to vlastně piškotová roláda plněná čokoládovým krémem, ovšem nazdobená jako padlý kmínek uprostřed lesa bude na sváteční tabuli vypadat vskutku impresivně.