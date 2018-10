Zákusek, po kterém nemůžete za volant. Opilý Izidor podle Karolíny Kamberské

Když mi kdysi sousedka Míša, výborná kuchařka, donesla talířek s cukrovím, naprosto jsem se zamilovala do miniaturního dortíčku, který jsem jedla poprvé v životě. Pak mi ukázala recept a mě vyděsila jeho pracnost. Ale nebojte se – Izidor se sice skládá ze čtyř vrstev, z nichž každá se dělá jinak, ale ve skutečnosti máte vyhráno, už když je těsto v troubě. Ostatní tři vrstvy jsou hotové za pár minut. A Izidor za trochu péče stojí. Je to úžasná sladkost – pokud jí tedy odpustíte, že po ní nebudete moci sednout za volant…

Opilý Izidor

Na těsto:

150 g změklého másla



150 g cukru krupice



4 vejce (žloutky a bílky oddělené)



1 lžíce kakaa



120 g mletých vlašských ořechů



70 g hrubé mouky



2 lžičky prášku do pečiva



špetka soli



Na ořechovou náplň:

200 g mletých vlašských ořechů



2 lžíce vanilkového cukru



100 g moučkového cukru



200 ml rumu



Na žloutkovou náplň:

4 žloutky



1 lžíce kakaa



100 g cukru moučka



200 g změklého másla



Na polevu:

200 g hořké čokolády (cca 50 % kakaa)

8 lžic smetany ke šlehání



Troubu si rozehřejte na 160 °C. Máslo s cukrem a žloutky utřete do světlé pěny, nejlépe to půjde elektrickým šlehačem. Přidejte lžíci kakaa, mleté ořechy a také mouku, kterou jste si předtím promíchali v jiné nádobě s práškem do pečiva. Z bílků ušlehejte pevný sníh a opatrně ho vmíchejte do směsi. Hluboký plech vyložte pečicím papírem, vlijte do něj těsto, rozetřete do stran a pečte zhruba 15 minut, než zpevní. Nechte vychladnout.

Mezitím smíchejte všechny suroviny na ořechovou náplň, nechte ji chvíli odstát a pak jí potřete vychladlou placku.

Všechny suroviny na žloutkovou náplň dejte do skleněné mísy. Tu postavte na hrnec s vroucí vodou tak, aby se dno nedotýkalo hladiny vody, a nad párou (tomu se říká ve vodní lázni) metličkou vyšlehejte, až vznikne lesklá hladká směs. Potom ji odstavte, a zatímco chladne, vmíchejte do ní metličkou máslo.

Žloutkový krém natřete na ořechový krém (je mnohem hutnější, takže se krémy spolu nesmíchají) a plát dejte na 24 hodin do chladničky. Vše se propojí a zpevní.

Druhý den si opět ve vodní lázni rozpusťte čokoládu se smetanou a touto směsí celý moučník polijte. Dejte znovu vychladit, až čokoládová poleva ztuhne, což trvá tak hodinku dvě. Poté dezert rozkrájejte nahřátým nožem na malé čtverečky. Uchovávejte v chladničce. Rozležení v chladnu Izidorovi svědčí.

TIP: Krájení Opilého Izidora vám usnadní tento trik: Do hrnku nalijte vroucí vodu z konvice. Vedle si připravte papírovou utěrku. Po každém tahu nože napříč Izidorem nůž ponořte do hrnku, nechte 10 vteřin ohřát, osušte utěrkou a pokračujte.