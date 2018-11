Koláč se sardinkami a čekankou podle Karolíny Kamberské

Tenhle italský koláč patří mezi mé oblíbené letní večeře, zvlášť když se doplní listovým salátem s jednoduchou sladkokyselou zálivkou. A salát máte připravený za pár minut. Koláč jsem kdysi ochutnala v malé pekárně v Itálii, kde ho prodávali jako běžné pečivo – tedy už chladný a nakrájený na porce. Byl výborný i studený, ale doma ho vždycky podávám hned po upečení.

Říkám si, že když zbude, budeme mít zítra skvělou svačinku nebo snídani, ale zatím nikdy nezbylo… Mám štěstí, že nahořklou chuť čekanky mají rády i mé děti, ale chápu, že leckomu připadá neobvyklá. Pro ně můžete v části koláče vyměnit čekanku třeba za jemnější pórek.



Koláč se sardinkami a čekankou

Na těsto:

250 g hladké mouky (a trochu na podsypání)

120 g másla

1 vejce

½ lžičky soli

2 lžíce vody



Na náplň:

100 g sardinek

2 menší čekankové puky

hrst baby špenátu

150 g fety

3 vejce

100 ml smetany

1 lžíce hořčice sůl a pepř

špetka muškátového oříšku

lístky špenátu nebo tymiánu



Mouku dejte na vál a uprostřed ní vytvořte důlek. Do něj nakrájejte máslo, rozklepněte vajíčko, přidejte sůl a vodu. Vše promíchejte nejprve nožem, a když vznikne drobenka, pusťte se do toho rukama. Těsto zpracujte do hladké koule, zabalte ji do potravinové fólie a dejte na půl hodiny do chladničky.

Sardinky očistěte, odkrojte z nich všechno, co nechcete jíst (hlavičky, ocasy, případně i páteř, pokud jsou větší). Očistěte i čekankové puky, odstraňte dřevnatou dolní část a případné povadlé listy, pak čekanku opláchněte, nechte okapat a pokrájejte na zhruba 1 cm široké proužky. Pokud je to třeba, operte a nechte okapat i lístky baby špenátu.

Troubu si rozpalte na 160 °C. Těsto rozválejte na velikost o trochu větší, než je koláčová forma, aby se dal vytvořit zvýšený okraj. Pak těsto vložte do formy a okraj upravte. Fetu nakrájejte na kostičky o hraně zhruba 1 cm. Těsto poklaďte kostkami fety, kousky čekanky a špenátem. Navrch paprskovitě rozložte sardinky. Ve velkém hrnku smíchejte vajíčka, smetanu, hořčici, sůl, pepř a muškátový oříšek. Vzniklou směsí pokud možno rovnoměrně přelijte koláč a lžící ji upravte, aby byla hezky rozprostřená.

Koláč pečte dozlatova, bude to trvat asi 45 minut. Po upečení ho nechte trochu vychladnout a pak ho krájejte na řezy. Můžete ozdobit lístky špenátu nebo tymiánu.