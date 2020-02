Školka na železničním přejezdu: pokud ženám pokynul strojvůdce, byla chyba na obou stranách

Řeporyje Video, v němž trojice žen s malými dětmi přebíhá kolejiště na červenou přes stažené závory v Praze - Řeporyjích, stále víří debaty. Pokud na skupinu někdo z personálu vlaku mávl a pokynul jim k přeběhnutí, udělal chybu. Právo na to má pouze pracovník Správy železnic, žádný ve stanici ale nebyl.

Údajní svědci incidentu z předešlého týdne na sociálních sítích uvedli, že na školku měl mávat průvodčí či strojvedoucí vlaku, který vychovatelky s dětmi dobíhaly. S odkazem na diskutéry na sociálních sítích o tom minulý týden informovala Česká televize.

„Strojvedoucí nebo průvodčí jim mohl dát znamení, že na ně bude čekat. Ale rozhodně nebyl oprávněn říct jim, že mohou vstoupit do prostoru dráhy a na zavřený přejezd. To by mohl udělat pouze pracovník Správy železnic,“ řekl serveru Lidovky.cz dopravní expert Petr Šlegr z Centra pro efektivní dopravu.



Podle předpisů totiž může chodec přejít přes železniční přechod jen v případě, že dostal ústní souhlas od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Tedy Správy železnic (SŽ). Dle mluvčího SŽ Marka Illiáše ale ve stanici Praha-Řeporyje organizace žádného dopravního zaměstnance nemá. Zastávka nenabízí ani prodej jízdenek. „Není tam výpravčí ani nikdo ze zaměstnanců SŽ. Pokud se jednalo o strojvůdce, je to věc dopravců,“ řekl pro server Lidovky.cz.

Odborník na železniční dopravu Petr Šlegr využívá paralely se silničním provozem. „Na silnici bychom také měli respektovat pokyny dopravního policisty a ne kohokoliv, kdo má na sobě reflexní vestu,“ míní. Pro chodce i cestující však může být matoucí rozeznat, jestli jde o zaměstnance Správy železnic, Českých drah nebo jiného dopravce.



Veřejný lynč a Velký bratr

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), který videozáznam zveřejnil ve svém pořadu Extrémní starosta na internetové televizi Mall.tv, má jasný názor. „Ženy s dětmi by neměly právo přejezd přejít, ani kdyby na ně z lokomotivy mával ministr dopravy. Kdekdo mě napadá, že je to veřejný lynč na ženy, ale mně je to jedno. Nemůžeme ukázat dítěti, že existuje možnost, kdy se dají podlézt závory. Vlak tu jezdí každých 19 minut, lynč jim patří,“ trvá na svém.

Novotný zároveň dodává, že skupina tří vychovatelek s třinácti předškolními dětmi není z mateřské školy zřízené státem nebo obcí, ale jde o soukromý subjekt.





Komentuje i nařčení veřejnosti, že občany protizákonně sleduje, nerespektuje ochranu osobních údajů a na případu si dělá vlastní reklamu. „V pondělí jsem tu měl kontrolu na GDPR a proběhla bez ztráty kytičky, je to legální,“ říká Novotný pro server Lidovky.cz.

Kameru, která je umístěna na řeporyjské radnici a snímá právě železniční přejezd, nenainstaloval jako starosta, ale jako tvůrce svého pořadu Extrémní starosta. „Pořad o mém starostování mě živí. Kamera je soukromá, nainstalovala ji internetová televize Mall.tv, která má licenci a my jsme jí propůjčili plášť budovy. To je má plná kompetence jako starosty,“ uvedl.



Polehčující okolnost

Podle dopravního experta Petra Šlegra je chyba na obou stranách. „V každém případě to bylo od vychovatelek krajně nevýchovné. Protože v dětech vytváří špatný příklad, že se přes zavřené závory může jít. To by se zkrátka dít nemělo. Selský rozum do tohoto nepatří. Nikdo z chodců či řidičů nemá dostatek informací, aby stoprocentně věděl, že nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedl.



Policie incident stále vyšetřuje a dosud žádná obvinění nepadla. Pokud by se však ukázalo, že vychovatelkám s dětmi někdo navzdory uzavřenému přejezdu pokynul, aby jej přeběhly, zmiňuje Šlegr možnou polehčující okolnost. Ta by mohla nastat v případě, že strojvedoucímu vlaku svítila zelená signalizace na znamení volné tratě. „Pokud by strojvedoucí vlaku, na který vychovatelky s dětmi dobíhaly, měl už postaveno na odjezd, to znamená že by na odjezdovém návěstidle svítila zelená, věděl by, že žádný jiný vlak na této jednokolejné trati nemůže jet. A tedy na ně mávl, protože nehrozilo žádné nebezpečí.“

Vlak, kterým měla skupina dětí minulou středu ze stanice Praha-Řeporyje odjet, má podle jízdního řádu pravidelný odjezd v 11:59. Vychovatelky s dětmi se na přejezdu objevily 11:56, tedy o tři minuty dříve. Na videozáznamu je patrné, že do stanice těsně předtím přijel vlak jedoucí opačný směrem a druhý již ve stanici stál. Soupravy se tedy v místě křižovaly, protože jde o jednokolejnou trať.



Pokud došlo k tomu, že strojvedoucí či průvodčí vlaku školce pokynul s tím, že na ně čekají a mohou přejezd přejít, šlo o chybné jednání - byť třeba s dobrým úmyslem. „Dosud nebylo ukončeno šetření, zda a jakým způsobem komunikoval náš personál, ale každé šetření je individuální a vždy se přihlíží ke konkrétní závažnosti porušení předpisů,“ řekla k případu pro server Lidovky.cz mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.