V Česku studuje 50 tisíc ukrajinských dětí. Čekají je testy z jazyka, řekl Bek

Bek plány ministerstva školství odhalil na závěr dvoudenní konference o inkluzivním vzdělávání a začleňování ukrajinských uprchlíků. Podle expertů z několika evropských států se hostitelské země potýkají s podobnými problémy, a to třeba s nedostatkem míst ve školách či nedostatečnou jazykovou přípravou.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února 2022. Podle údajů ministerstva vnitra v Česku k nedělní půlnoci pobývalo zhruba 383 tisíc uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Z nich bylo 98 tisíc dětí a mladých do 18 let. Víc než 22 600 dětí bylo méně než šest let, 53 tisícům od šesti do 15 let a přes 22 300 od 15 do 18 let.

„Do škol se podařilo zařadit přibližně 50 tisíc dětí, což je jedno z nejvyšších čísel napříč Evropou,“ uvedl ministr. Podle něj ministerstvo školství muselo posílit počet učitelů a školních asistentů i míst ve školách po celém Česku. Vznikl web i speciální telefonická linka k podpoře zápisů dětí do škol, řekl Bek.

Česko se podle něj stále potýká s „menšími či většími problémy“. Zmínil nedostatečné kapacity škol v některých regionech, což podle něj neumožňuje začleňovat ukrajinské děti do běžných tříd. Překážkou je i jazyková příprava či malé zapojení dětí do volnočasových aktivit.

„Inkluzivní vzdělávání, začlenění ukrajinských dětí a spolupráce s Ukrajinou jsou důležité nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro jednotlivé státy. Cíle a zájmy jsou společné všem zemím Evropy,“ uvedl Bek.

Prioritou je výuka češtiny

Podle něj se resort chce letos soustředit hlavně na výuku češtiny. Za dva měsíce se chystá spustit plošné testování cizinců z češtiny ve školách, aby zjistilo stav znalostí. Ve druhém pololetí by se měla posílit výuka češtiny jako cizího jazyka. Mezi další témata patří také podpora duševního zdraví a psychosociální podpora, vypočítal ministr.

Konferenci pořádalo ministerstvo školství s Dětským fondem OSN (UNICEF). Zúčastnilo se jí zhruba 160 expertů na vzdělávání z desítky zemí včetně Ukrajiny. Své zkušenosti se začleňováním ukrajinských dětských uprchlíků do škol představili zástupci Česka, Slovenska, Moldavska a dalších států. Diskutovali mimo jiné o možnostech co nejlepšího vzdělávání v hostitelských zemích tak, aby ukrajinští školáci neztratili kontakt se svou zemí.

„Děti a mladí jsou důležití pro obnovu země (po válce). Ukrajina bude potřebovat vzdělanou pracovní sílu. Investice do vzdělávání ukrajinských dětí je nejlepší investicí do budoucnosti jejich země, kterou mohou naše regiony udělat,“ uvedla šéfka kanceláře UNICEF pro Evropu a středoasijský region Regina De Dominicis.