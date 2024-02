Bek projedná s odbory a školami rozpočet. Pokusí se odvrátit další stávku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministerstvo školství rozeslalo minulý týden školám rozpis rozpočtu. Tvrdí, že s částkou 188 miliard korun je o zhruba pět miliard vyšší než loni. Ředitelé jsou z něj ale zděšení. Kritizují, že budou muset propouštět provozní zaměstnance, přestože resort sliboval, že škrtne pouze neobsazené pozice.

Místo toho podle ředitelů škol srazil rozpočet poměrnou část úvazků na všech školách. A někde tak nebudou mít ani jeden plnohodnotný úvazek pro uklízečku.

Školské odbory a zástupci školských asociací pro základní a střední školy, ale i odborná učiliště se s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) schází v pondělí v deset hodin. Avizovali, že v 11.30 pak společně vystoupí na tiskové konferenci. Na iDNES.cz sledujte přímý přenos.

Bek opakovaně rozpis rozpočtu hájí a tvrdí, že škrtnuto je maximálně osm tisíc míst. V rozpočtu však stojí něco jiného - číslo 17 020. A právě s ním školy a odbory nesouhlasily, proto v listopadu svolaly celorepublikovou stávku.

„Jestli v rozpočtu čtyři miliardy, které ministr vyjednal na vládě, jsou, tak to bude mít ten nejčernější dopad. Na regionální školství to mají být necelé tři miliardy navíc, ale pokud jsou v rozpočtu už tyto peníze zahrnuty, tak je to jednoduše průšvih. Pak by totiž ministerstvo celou dobu lhalo. Nebudu vyhrožovat, ale kdyby to tak skutečně bylo, tak předpokládám, že půjdeme zase do větší akce, a nemůžu vyloučit ani stávku,“ řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová v rozhovoru pro iDNES.cz.

Mikuláš Bek @MikulasBek Meziroční změny úvazků nepedagogických pracovníků ve školách jsou z části ovlivněny tzv. limity úvazků, které školám stanovuje stát. Tato regulace byla zavedena v 90. letech, kdy stát školy i přímo provozoval, a byť se to zdá absurdní, přežila dosud, ač zřizovateli jsou už dávno… https://t.co/A4NwjzByz3 oblíbit odpovědět

Ministr už dříve řekl, že rozpočet pro regionální školství probere po pondělním jednání také s premiérem Petrem Fialou (ODS). Chce s ním řešit, jestli bude možné změnit systém přerozdělování peněz. A to tak, aby je školám posílaly obce či kraje, které je zřizují, a nikoli stát. V neděli v pořadu Otázky Václava Moravce Bek naznačil, že při jednáních o rozpočtu v posledních měsících si školy a jejich ředitelé právě pravidla vykládali nesprávně.

„Rád bych v této souvislosti jednak připomněl, že aktuální čísla nepředstavují úplný rozpočet škol zřizovaných obcemi a kraji, ty budou v souladu s dosavadními postupy ještě doplňovány z krajských normativů a rezerv. Dále chci veřejnost ujistit, že i ze své pozice budu usilovat o další zmírnění negativních rozpočtových dopadů,“ uvedl ve víkendovém vyjádření Bek.

Jenže i na to, že ještě nemají kompletní přehled o penězích, s nimiž budou hospodařit, si ředitelé stěžují. Protože podle rozpisu by už teď někteří jejich zaměstnanci měli být propuštění. Takto jim teprve poběží odstupné.