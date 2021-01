PES se drží ve čtyřce již 12. den po sobě. Ale zhoršuje se číslo R, postupně roste déle jak týden

Praha Index protiepidemického rizika PES zůstává třetí den na 69 bodech, ve čtvrtém z pěti stupňů rizika se tak podle údajů ministerstva zdravotnictví drží 12 dní. V zemi ale stále platí pátý stupeň, vláda rozvolnění nechystá. Na pondělním jednání by se měla zabývat úpravami opatření systému PES, která by měla platit od 1. února.

Podle návrhu by se republika měla přesunout do mírnějšího čtvrtého stupně v době, kdy počet pacientů s covidem v nemocnicích klesne pod 3000 a na jednotkách intenzivní péče pod 450. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to nebude dříve než v polovině února.

Index PES sleduje reprodukční číslo, které udává kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, průměr nakažených na 100 000 obyvatel za poslední dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Čtvrtým hodnoceným kritériem je podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici.



K pondělí se opět mírně zhoršilo reprodukční číslo, je 0,9. Roste už osmý den v řadě. Ostatní sledovaná kritéria se naopak mírně zlepšila. Na bodovém hodnocení se ale ani jeden posun neprojevil.