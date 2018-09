Slíbila setkání se Stallonem a jinými hvězdami. Firma šetřená policií zastavila svou činnost, prý kvůli kritice

PRAHA Tisíce Čechů a Slováků jí zaplatily za to, aby mohly na vlastní oči spatřit světové celebrity. Společnost Europa Events zvala do Prahy například na povídání s americkým hercem Sylvestrem Stallonem či burzovním makléřem Jordanem Belfortem. Na akce ale nedošlo a převážné většině lidí investované peníze nikdo nevrátil. Poté, co o situaci informovala média, firma nyní pozastavila svou činnost.

„Vzhledem k tomu, že se naše společnost dostala do problémů kvůli nepravdám a polopravdám, které zveřejnila média, museli jsme naši činnost jako eventové agentury pozastavit,“ informovala společnost Europa Events na svých webových stránkách. „S tím je spojené zrušení veškerých konferencí, které jsme měli naplánované.“

Za pravděpodobně nejvýraznější takto odvolanou akci lze považovat takzvaný Večer s Megastar, jejímž hlavním tahákem měla být hollywoodská hvězda Sylvester Stallone. Dvaasedmdesátiletý rodák z New Yorku, známý zejména coby filmový Rocky Balboa nebo Rambo, se měl v české metropoli objevit původně koncem letošního května, pak byl termín posunut na říjen.



Pořadatel události, společnost Europa Events, to vysvětlil údajnými „vážnými organizačními důvody“.

Jenže sám Stallone na svých internetových stránkách zveřejnil na jaře prohlášení, v němž před pořadatelskou firmou varoval. Uvedl, že se do české metropole nechystá, ani prý neplánuje žádnou podobnou akci.

Fanouškům, kteří za příležitost spatřit svůj idol zblízka zaplatili od dvou do 70 tisíc korun, organizátoři následně přislíbili návrat investovaných prostředků. Jenže k tomu, až na pár výjimek (několika lidem navrátily finance banky, neboť platili kreditní kartou přes platební bránu), nedošlo.

Email, kteří obdrželi majitelé vstupenek na akci se Sylvesterem Stallonem od organizátorů.

„Peníze se dosud nevrátily. Už ani nikomu neodpovídají. Ani paní Jelínková, ani paní Vodičková,“ řekla serveru Lidovky.cz Kristina S., jež na sociální síti Facebook vytvořila skupinu sdružující lidi s obdobnou zkušeností. Se zákazníky za firmu dříve komunikovaly dvě ženy – Martina Jelínková a Tereza Vodičková. Obě pouze skrze email. Není proto zřejmé, zdali se jedná o skutečné, či smyšlené osoby.



Policie vyšetřuje podvod

Europa Events nereagovala nyní ani na dotazy serveru Lidovky.cz. Z emailové adresy, jejímž prostřednictvím společnost komunikovala, přišla pouze automatická odpověď, v níž je překopírováno oznámení z webových stránkách. V textu se mimo jiné dále píše, že o odškodnění lze zažádat prostřednictvím internetového formuláře. Agentura rovněž žádá o trpělivost a pochopení, neboť „některým záležitostem nedokáže čelit, i když se snaží“.

Případem se nicméně od počátku zabývá česká a slovenská policie. Prověřuje jej pro podezření z trestného činu podvod. „Stále to prošetřujeme, zatím bez konkrétního závěru,“ řekl pro Lidovky.cz pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Sylvester Stallone přitom není jediná celebrita, na níž firma Europa Events lákala. Už v minulosti pořádala akci slibující setkání s burzovním makléřem Jordanem Belfortem, jehož příběh se stal předlohou pro film Vlk z Wall Street, či konferenci s motivačním řečníkem Jackem Canfieldem. Ani jedna událost se nekonala. V e-mailové korespondenci, jíž má server Lidovky.cz k dispozici, navíc Canfieldův tým pracovní pobyt v Praze v brzké době odmítá.

Jordan Belfort si za podvody a praní špinavých peněz odseděl 22 měsíců v americké federální věznici.

Jednatelem společnosti Europa Events, jež spadá pod firmu Prosperity Factory, je Slovák Tomáš Blažo. Několik trestních oznámení je na něj kvůli obdobné činnosti podáno i na Slovensku, kde zároveň čelí více než dvaceti exekucím. Do firmy, která vznikla v březnu 2017, tedy pouhých pár měsíců před ohlášením pořádání zmiňovaných akcí se slavnými osobnostmi, vstoupil s minimálním kapitálem 500 korun.