Vražda ve Slopném: soud vyslýchal žalobce, který zatajil novou DNA z místa činu

Na nesrovnalosti v celé kauze upozornily reportérky serveru Seznam Zprávy Adéla Jelínková a Christine Havranová. Podle nich je v případu řada nejasností a nových důkazů, které svědčí ve prospěch obou odsouzených mužů.

Leo Foltýn, jako tehdejší státní zástupce, který případ dozoroval, komunikoval se soudy nebo státním zastupitelstvím ve prospěch korunního svědka Milana Rakaše, který si tehdy odpykával trest v jiné věci. O této komunikaci existují listinné důkazy.

Z nich vyplývá, že se na Foltýna opakovaně obracel Rakašův obhájce, a to v souvislosti s požadavky na přerušení trestu tohoto klienta, na upuštění od výkonu trestu nebo podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Právě výpověď Rakaše byla pro celý případ vraždy ve Slopném klíčová a v konečném důsledku vedla k odsouzení Davida Šimona a Maroše Straňáka a k udělení výjimečných trestů. Rakaš totiž v roce 2014 před soudem tvrdil, že se mu Straňák přiznal k zavraždění penzisty.

Foltýn dnes vypověděl, že po prvním zprošťujícím rozsudku, proti kterému podal odvolání kvůli procesním vadám, jej kontaktoval obhájce, jehož jméno si nepamatuje.

„Řekl mi, že má klienta, který chce se mnou mluvit, ale má strach. Že má nějaké informace k tomuto případu. Pak mi Milan Rakaš zavolal a řekl mi, že má závažné poznatky k té vraždě a řekl mi: Vím, kdo je vrah,“ popsal dnes Foltýn.

„Nikomu jsem za tuto svědeckou výpověď nic nesliboval, nikdo po mně nic takového ani nechtěl. Nebylo tam určitě něco za něco. Žádosti obhájce jsem nebral jako intervenci, jen jsem je předával jako informaci,“ sdělil.

Soudu také vysvětloval, kdy se dozvěděl o tom, že na kukle, která se našla nedaleko místa činu, a na které byla identifikovaná krev zavražděného muže, byla objevená nová DNA. Ta nepatřila ani jednomu z odsouzených, ale slovenskému recidivistovi.

„Státní zástupce tehdy zatajil informace o ztotožnění DNA na kukle a místo toho, aby to oznámil vrchnímu soudu, tak neudělal vůbec nic a nepostupoval proaktivně,“ konstatovala po soudním jednání reportérka Seznam Zpráv Adéla Jelínková, která v případu také figuruje jako svědkyně.

„Z jeho výpovědi jsem nabyla dojmu, že šlo jen o to, aby obhájil svou pozici, ne aby se na to podíval z pohledu, že se jedná o možnou obnovu procesu a o dalších deset let života dvou lidí,“ doplnila.

Podle Šimonova obhájce věděl Foltýn o DNA nejpozději začátkem května 2014, což potvrzuje i listinný důkaz. Sám Foltýn u soudu řekl, že měl tuto informaci už v dubnu, ale že se k němu dostala neoficiální cestou.

„Považoval jsem to za významnou skutečnost. Ale tehdy to byla informace, která se nedala hned použít jako procesní důkaz. Až se nám to podařilo zprocesovat, tak jsme to soudu předložili,“ upřesnil Foltýn.

To se ale stalo až měsíc poté, co Vrchní soud v Olomouci vynesl nad oběma muži odsuzující pravomocný rozsudek.

Prostřednictvím videokonference dnes u soudu vypovídala také Lenka Strnadová, která v roce 2014 působila jako státní zástupkyně v Pardubicích. S ní měl komunikovat Foltýn ohledně podmíněného propuštění Rakaše. „Na takovou komunikaci si vůbec nepamatuji, nevzpomínám si na to. Pana Foltýna neznám,“ vypověděla Strnadová.

Vražda, při níž zemřel 77letý důchodce Miroslav Sedlář, se odehrála v září roku 2011. Mrtvého seniora s rozbitou hlavou našli příbuzní, kteří si mysleli, že upadl a zranil se sám. Na násilné úmrtí neupozornila ani přivolaná lékařka záchranné služby. Teprve po několika dnech kontaktovali policisty olomoučtí lékaři, kteří při pitvě objevili znaky násilí.

Podle tehdejší obžaloby zemřel senior trýznivou smrtí. Muži ho škrtili, bili a kopali po celém těle a také mu kovovým předmětem, zřejmě plynovou pistolí, zasadili asi tři desítky ran do hlavy. Muž utrpěl závažná zranění, například zlomeniny lebeční kosti, otok mozku či krvácení do mozku, kterým na místě podlehl. Mladíci si z domu údajně odnesli asi tři tisíce korun a šperky v hodnotě asi čtrnáct tisíc.

Straňáka se Šimonem nejdříve zlínský soudce Radomír Koudela zcela zprostil obžaloby pro nedostatek důkazů. Pak se tehdejší žalobce Leo Foltýn odvolal a Vrchní soud v Olomouci verdikt zrušil. Následně zlínský krajský soud a stejný soudce vynesl odsuzující rozsudek.

„Došlo k zásadní změně, protože byly doplněny důkazy. Zatímco při prvním rozhodnutí zde byl jediný nepřímý důkaz (pachové stopy), dalším dokazováním k nim přibyly dvě svědecké výpovědi, které potvrzují vinu obžalovaných,“ uvedl v lednu 2014 Koudela.

Obžalovaní se následně odvolali, vrchní soud znovu případ vrátil a krajský soud pak definitivně v dubnu 2014 rozsudek potvrdil a výjimečný trest delší než dvacet let uložil podruhé.