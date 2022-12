Slovo roku 2022: válka i dezoláti. Ruský vpád na Ukrajinu ovlivnil nejen lidské životy, ale i jazyk

Proto redakce LN zvolila válku slovem roku 2022. U čtenářů serveru Lidovky.cz ji těsně předběhl výraz dezoláti. Ten v tradiční anketě dostal 40 procent hlasů.

Pro zajímavost: v češtině se slovo dezolát objevilo zhruba před 15 lety. Proslavila ho zejména píseň Dezolát z alba Fenomén skupiny Vypsaná fixa.

„(Slovo dezolát – pozn. red.) označovalo tehdy lidi na okraji společnosti – bezdomovce či drogově závislé. Posun jeho významu do současné podoby je sice patrný, ale není zase nějak překvapivý,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz jazykovědec Karel Oliva.

V posledním roce totiž výraz začala používat média pro lidi, kteří šířili nepravdivé zprávy, pořádali demonstrace proti vládě Petra Fialy (ODS) a otevřeně podporovali Rusko.

„Kromě tématu slovem označovaného vzali čtenáři do úvahy i relativní novost či nezvyklost tohoto slova, tedy vlastně uplatnili nejen faktické, ale i jazykové zřetele,“ zhodnotil Oliva s tím, že ho to těší.

Hned co zpráva o ruské invazi dorazila do Česka, začali se lidé zajímat o to, jak mohou pomoci i oni sami. Pořádali se větší i menší sbírky, kde se vedle peněz shromažďovaly i trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a další praktické věci.

Obrovská vlna solidarity se nakonec zhmotnila až do podoby tanku pro ukrajinskou armádu. Šlo o modernizovaný stroj T-72 Avenger, jenž dostal jméno Tomáš. Češi se na něj hromadně složili ve sbírce s názvem Dárek pro Putina, podařilo se vybrat celkem 33 milionů korun. Část vybraných peněz nicméně putovala na nákup munice.

Minulí vítězové ankety 2021: Vakcína 2020: Covid 19 2019: Klima 2018: Sucho 2017: Antibabiš 2016: EET 2015: Islám 2014: Sankce 2013: Realizace

Na stranu Ukrajiny se postavil celý svět. Vedle pomoci v podobě financí, armádních strojů i střeliva byly významnou zbraní protiruské sankce zavedené Evropskou unií. Ty nejnovější jsou dvojího rázu: Jednak znamenají červenou pro dovoz ruské ropy po moři. A pak také zastropování její ceny, na němž se EU dohodla se zbývajícími členy G7 a Austrálií.

Šéf Státní správy hmotných rezerv (SSHR) ubezpečil, že se unijní embargo českých rafinerií zatím nedotkne, v případě přerušení dodávek mají nouzové zásoby na zhruba sto dní.

Válečný konflikt se nicméně už dávno podepsal na cenách energií, což pocítili nejvíce občané. Mnohým se při pohledu na složenky protočily panenky. Ceny elektřiny i plynu totiž rostly několikanásobně.

Postupně tak vzniklo podhoubí, na kterém chtěli někteří vydělat. Ať už se jedná o podvodníky, kteří lidem pod falešnou maskou pracovníka energetických firem nabízeli „výhodnější“ smlouvy, nakonec ale své oběti obrali o našetřené finance, nebo o takzvané protagonisty dezinformační scény, jak je nazývají média. Ti na svých demonstracích – během jedné lidé zaplnili celé Václavské náměstí v Praze – vyzývali vládu Petra Fialy (ODS) k demisi a požadovali, aby Česko začalo jednat s Vladimirem Putinem o nákupu ruské ropy.

Vylézají skřeti

Zpráva o ruské invazi na Ukrajinu přišla v době, kdy už začínalo svítat na konci pandemického tunelu. Šest dní předtím, tedy 18. února, totiž skončilo pravidelné plošné testování ve školách a firmách, které mělo zachytit případné klastry nemoci covid-19 v populaci, a lidé už se začínali těšit na bezstarostný život bez protipandemických opatření.

V podobném období se, zejména na sociálních sítích, nejen v anglofonním světě rozšířil výraz „gremlin mode“. Tedy slovo roku 2022 podle prestižního Oxfordského slovníku angličtiny. Doslovný překlad by mohl znít „mód/režim gremlina“, tedy mytické postavy anglického folkloru, která se podobá skřetům či šotkům. Tento slangový výraz označuje „líné, lajdácké či chamtivé chování, které zahrnuje odmítání společenských norem a očekávání“.

V praxi mu nicméně půdu připravila pandemie a s ní související lockdowny, kdy museli lidé trávit zavření mezi čtyřmi zdmi dny i noci. Jako gremlin se pak mohl cítit člověk, který celé dny polehával v pyžamu, nečesal se ani nemyl a žil mezi haldami použitého oblečení a krabic od jídla z donášky. Vylézt pak na světlo světa do normálního života a přivykat si znovu na pracovní i jakýkoli jiný kolektiv jde těžko.

Letos poprvé navíc „oxfordské“ slovo roku nezvolili sami lexikologové Oxfordského slovníku angličtiny, nýbrž 340 tisíc anglických mluvčí z celého světa skrze hlasování.

Podle amerického Websterova slovníku je slovem roku „gaslighting“, jehož vyhledávání během letoška vzrostlo o 1740 procent. Označuje formu manipulace, kdy se jedinec snaží u své oběti vyvolat pochybnosti o její vlastní paměti a vnímání reality.

Například tvrdí, že se událost odehrála zcela jinak, než si oběť pamatuje, a že sama oběť jednala jinak, než doopravdy jednala. Příklady gaslightingu najdeme třeba v politice. Kupříkladu když agenti z Ruska působili na Krymu, ale ruští představitelé jejich přítomnost neustále popírali a snažili se manipulovat veřejným míněním ve svůj prospěch. Nebo když Čína tlačila na Google, aby upravil výsledky vyhledávání na téma náměstí Nebeského klidu, aby nezobrazovaly tehdejší protivládní demonstrace.