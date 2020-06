Matce mrtvého kojence hrozí, že zaplatí celou pátrací akci. Jen let policejního vrtulníku přišel na 100 000

Hořín/Mělník Matce čtyřměsíčního kojence, jehož tělo našli kriminalisté 30. května v Labi na Mělnicku, hrozí obvinění z několika trestných činů a přestupků. Ačkoliv podle pitvy dítě nezabila, jeho mrtvé tělo zatížila kameny, hodila do řeky a vzápětí nahlásila únos syna. Po falešném oznámení se rozjela rozsáhlá pátrací akce, která policii a hasiče stála značnou sumu. V případě obvinění může jít o šíření poplašné zprávy a mladá žena bude muset výjezd zaplatit.

„V tuto chvíli vyčíslujeme, kolik celé pátrání stálo. Zda matka bude muset tyto náklady uhradit, není v kompetenci Policie ČR,“ řekla pro Lidovky.cz mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová. Podle ní se kriminalisté mimořádně citlivým případem intenzivně zabývají a prozatím nikdo nebyl obviněn.



O tom, zda bude žena muset výjezd uhradit, rozhodne soud. Do pátrání se přitom zapojil i vrtulník. „Jeho účast vyšla policii přibližně na sto tisíc, nákladné jsou zejména pohonné hmoty,“ uvedl pro server Lidovky.cz zdroj blízký vyšetřování, který si nepřeje být jmenován.

Do akce byly vedle policejního vrtulníku s termovizí zapojeny také desítky policistů a hasičů, psovodi či speciální dron. V případě obvinění by matka musela zaplatit třeba i pohonné hmoty pro policejní auta a další náklady, v součtu by se jednalo o statisíce.

Pro představu, pachatel je běžně obviněn ze šíření poplašné zprávy třeba v případě, že zavolá hasiče k falešnému požáru, který si vymyslí. Ve většině případů pak musí výjezd požárníků zaplatit. Mladá žena ale zjevně jednala v psychicky vypjaté situaci, což může být v porovnání se smyšleným požárem polehčující okolnost.

Původně matka oznámila předminulý pátek na tísňové lince, že se čtyřměsíční chlapec ztratil i s kočárkem, když usnula při opalování v zámeckém parku v Hoříně na Mělnicku. Později výpověď změnila a přiznala, že si únos vymyslela. Kriminalistům pak označila místo, kde se tělíčka a kočárku zbavila. Tělo kojence našli policisté den po oznámení v sobotu odpoledne v Labi u obce Vliněves nedaleko Hořína, odkud chlapec údajně zmizel.

Kriminalisté pracují s verzí, že dítě nečekaně zemřelo, matka po jeho smrti zpanikařila a nevěděla, co v takové situaci dělat, proto se rozhodla těla raději zbavit. Soudní pitva totiž prokázala, že příčinou smrti kojence byl syndrom náhlého úmrtí. Jde ale prozatím o předběžné závěry.

„Kompletní výsledky soudní pitvy ještě nemáme,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. Finální závěry pitvy by měli kriminalisté znát za dva až čtyři týdny. Nyní tedy nejde s jistotou říci, jaká je přesná právní kvalifikace případu a jak moc velkou vinu matka v celém incidentu nese.

Policie prověřuje nedbalost

Policie sice podle předběžných výsledků pitvy vyloučila násilnou smrt či cizí zavinění, zároveň musí ale ještě prověřit, zda za smrtí kojence nestojí nedbalost matky. „Kriminalisté zjišťují, zda na smrt neměly vliv podmínky, ve kterých chlapec žil, zda matka nezanedbávala péči o dítě a podobně,“ přiblížil zdroj webu Lidovky.cz. V případě obvinění by se dopustila nedbalostního trestního činu.

Žena z Mělnicka podle dosavadních informací nežila ukázkovým životem. Podle rodinných příslušníků požívala drogy, několikrát se o ni zajímal kvůli nedostatečné péči o syna i sociální úřad.

„Stalo se to, čeho jsem se nejvíce bála. Přišla jsem o mého malého synka. Kterého jsem milovala, snažila jsem se, aby měl to nejlepší. Občas jsem na to neměla sílu. Bylo to pro mě něco nového. Lituji toho, že jsem nebyla skvělá máma, kterou jsem měla být,“ napsala mladá matka den po objevení mrtvého těla kojence na svém facebookovém účtu.

Útoky na síti

Žena se evidentně stala terčem nenávistných zpráv na internetu. „Ty, co si o mně udělali názor, bych chtěla poprosit, aby mě aspoň v tuto dobu nechali být a nepsali tak hnusné věci,“ bránila se v příspěvku na sociální síti, který později smazala.

Policie vyloučila, že by v době oznámení chlapcova „únosu“ byla mladá žena pod vlivem narkotik či alkoholu.

Podle ověřených informací matka tělo dítěte zatížila kamením, aby nemohlo vyplavat na hladinu. „Mohu potvrdit, že dítě bylo nalezeno v řece zatížené kamením,“ sdělila mluvčí.

Syndrom usmrtí 25 kojenců ročně

Když se osoba v České republice nelegálně zbaví těla svého známého či příbuzného, dopustí se podle zákona přestupku proti pohřebnictví. Z takového přestupku by byla obviněna třeba manželka, která by nelegálně pohřbila svého manžela na zahradě.

O přestupek jde samozřejmě jen v případě, že pachatel oběť nezavraždil či se nepodílel na její smrti. V tomto případě jde o smrt dítěte, proto je ve hře možné zanedbání péče, neboť kojenec nebyl svéprávný, na rozdíl od dospělého.

Syndrom náhlého úmrtí není u dětí běžný, v Česku postihuje okolo pětadvaceti kojenců ročně, častěji chlapce. Smrt dítěte je nečekaná a přesná příčina doposud není známa. Podle lékařů ale mohou hrát roli rizikové faktory na straně matky, jako je například kouření či braní drog v těhotenství.