Šmucler po očkování Pfizerem údajně ochrnul na jednu část tváře. ‚Je to už OK, bral jsem na to prášky,‘ říká

PRAHA Předseda České stomatologické komory Roman Šmucler zveřejnil na svém Facebooku fotografii, na které má ochrnutou jednu část tváře. Stalo se mu to po druhé dávce očkování proti koronaviru. „I když to vypadá děsivě, tak to tak hrozné nebylo, mohl jsem s tím i pracovat,“ řekl Šmucler pro Expres.cz.

„Po druhé dávce očkování mi v souladu se známými komplikacemi napůl ochrnul obličej. Poradil jsem se s kolegy v USA a rychle to pořešil. Je to už OK. Přesto jsem příznivcem indikovaného očkování. Ale nutit to pacientům nejde. Medicína musí dle zákona říkat pravdu a být důvěryhodná,“ napsal Šmucler na svém Facebooku.

„Bral jsem na to prášky, nechci říkat název, aby to lidé nebrali jen tak po očkování, kdy by se báli vedlejších účinků. Jiné komplikace jsem už naštěstí neměl,“ uvedl lékař a bývalý moderátor pro web Expres.cz.

Už v lednu se v médiích objevily zprávy o příznacích ochrnutí lícního nervu u třinácti lidí v Izraeli, kteří dostali protikoronavirové vakcíny. Podle listu The Jerusalem Post je počet takových případů vyšší, někteří postižení to ale neoznámili lékaři. Ostatní by to nemělo odradit, protože ochrnutí je dočasné.