Moravskoslezský sněm ANO zvolil lídrem pro krajské volby Bělicu, Tuhý zatím neuspěl

Krajský sněm hnutí ANO na jednání v Ostravě zvolil lídrem pro podzimní krajské volby poslance a primátora Havířova Josefa Bělicu. Právě on se navíc má stát moravskoslezským hejtmanem už na začátku dubna, a to poté, co předchozí hejtman Jan Krkoška rezignoval po svém odsouzení za někdejší podíl na uplácení lékařů.