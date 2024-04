Strašení jako motor dějin. Ukázalo se, že na veřejnost zapůsobí nejvíc

V posledních třiceti letech se jen těžko smiřuji s tezí, že to byl omyl, produkt čechocentrické agresivity, a tudíž žalář národů. Odtud tedy moje zvědavost, jak dopadnou prezidentské volby v sousedním státě.

Byly to volby přímé, stejně jako jsme si to zavedli u nás. Zavedli jsme to po šokujících zážitcích z prezidentské volby konané na půdě parlamentu, které byly neseny mírou trapnosti, nevkusu, neserióznosti, drzosti, hlouposti a arogance ještě větší, než je v kraji zvykem.

Příčina byla v tom, že politická scéna byla rozdělená napůl, přičemž ty půlky měly více méně stejný politický výtlak, jak se dnes módně říká. Proto se přistoupilo k hnusným praktikám, kdy jevištěm politických dohod byly i parlamentní toalety.