Expert: O novém prezidentovi Slovenska rozhodne volební účast. Korčok už nemá kde brát, vyčerpal opoziční bašty

Rozhovor

„Ivan Korčok už vyčerpal potenciál v baštách opozičních stran, které ho beztak podporovaly. Takže on už tak velký prostor na mobilizaci nemá,“ říká Martin Slosiarik, sociolog a ředitel mediální agentury Focus. „Pokud by výrazně narostla účast, k volbám by přišli spíš podporovatelé Petra Pellegriniho,“ soudí před druhým kolem prezidentských voleb na Slovensku.