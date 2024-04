Pellegrini vs. Korčok: těsný souboj na Slovensku se blíží k rozhodnutí. Kdo koho podpoří v prezidentských volbách

V prvním kole, které proběhlo před dvěma týdny a jehož se zúčastnilo celkem devět kandidátů, zvítězil Korčok se 42,5 procenta hlasů před Pellegrinim, jehož volilo 37 procent voličů.

Před sobotním rozhodnutím viděla například agentura Focus v čele s těsným náskokem současného předsedu slovenského parlamentu Pellegriniho, dva další instituty naopak předpovídaly těsnou výhru Korčoka. Autoři průzkumů se ovšem shodovali, že rozdíly mezi oběma kandidáty se pohybují v rámci tříprocentní statistické chyby.

Značný význam proto přikládali volební účasti ve druhém kole. Třeba ředitel agentury Focus Martin Slosiarik již dříve naznačil pro Lidovky.cz, že pokud by byla vyšší než před dvěma týdny, pomohlo by to spíš Pellegrinimu. Korčok naproti tomu podle něj už svůj potenciál téměř vyčerpal.