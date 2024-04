Poslední duel, Korčok a Pellegrini se nešetří. Čaputová poukázala na chování

Oba zbývající uchazeči o post prezidenta nyní diskutují v poslední společné debatě, a to ve veřejnoprávní televizi RTVS. Na úvod si vyměnili názory na výroky svých příznivců. Šéf koaliční Slovenské národní strany Andrej Danko totiž o Korčokovi řekl, že je zlo, na což Korčok řekl, že je to jen další doklad paniky a vzepětí ze strany vládních stran, které potřebují „svého“ prezidenta – takového, který prý nebude nezávislý.

Danko spolu s premiérem Robertem Ficem ve středu na společné tiskové konferenci vyjádřili Pellegrinimu podporu. Pellegrini nyní ujistil, že se jeho případným přesunem do prezidentského paláce nedestabilizuje vláda ani poslanecký klub jeho strany Hlas. Korčok naopak prohlásil, že musí vláda pořádat koaliční rady jako „bojové cvičení“, kde je Pellegrini přesvědčuje, že bude plnit příkazy. „Já vládu nerozkývu, rozkývete ji vy,“ řekl Korčok.

Toho ve středu podpořil lídr hnutí Slovensko a expremiér Igor Matovič. Toho zase za největší zlo slovenské politiky označil předseda parlamentu Pellegrini. „Říkal o mně, že jsem vagabund a zlo. Jsem rád, že mě nepodpořil, protože zbulvarizoval a zvulgarizoval politiku,“ řekl na Matovičovu adresu. Korčok pak připomněl, že je občanský kandidát a nejde do voleb za žádnou politickou stranu. Odmítl však Matovičovy osobní útoky na Pellegriniho.

Delší výměna názorů se pak týkala vlastenectví, kdy Korčok pronesl, že chce lidi spojovat pod společnou slovenskou vlajkou. „Patří všem,“ řekl s tím, že si „falešní vlastenci s žílami na krku“ chtějí vlastenectví přivlastnit. Pellegrinimu znovu vyvracel tvrzení, že je třicet let v politice.

„Byl jsem diplomat, byl jsem u vstupu Slovenska do NATO. Teď to bylo dvacet let, což jste si vy ani nepřipomněl, protože se to bojíte říct kvůli Štefanu Harabinovi,“ podotkl s odkazem na bývalého předsedu Nejvyššího soudu, který ve volbách skončil třetí a o NATO mluví jako o zločinecké organizaci. „Nebyl jste na začátku digitální šampion? A podívejte se, jak je na tom naše země teď,“ připomněl pak i Pellegriniho začátky v politice, kdy měl na starosti digitalizaci státní správy. „Za vámi je země, která stagnuje,“ řekl také.

Pellegrini pak Korčokovi vytkl, že seděl v Matovičově vládě, která prý rozvrátila veřejné finance a i nemocnici Rázsochy v Bratislavě, kterou Pellegrini začal bourat, nedostavěla. „Vy mluvíte o dobudování země, ale i projekt na dostavění vodovodů v obcích jste zrušili, takže je teď lidé nemají,“ kritizoval.

Šéf Hlasu, který kandiduje s podporou poslanců, později Korčokovi vzkázal, že je občanský kandidát „jen tím, že vysbíral patnáct tisíc podpisů“. „Pak jste jím být přestal. Teď vás podporuje Progresivní Slovensko, SaS, Matovičovo Slovensko, strana Za lidi. Vy si myslíte, že vás tam pošlou a pak už od vás nebudou nic chtít ve vztahu k vládě, kterou nesnáší?“ prohlásil Pellegrini.

Stejně jako v minulých debatách Korčokovi vyčítal, že v Matovičově vládě rozvrátil slovenské veřejné finance, a tvrdil, že on jako premiér Matovičovi nechal ekonomiku ve skvělé kondici. Korčok mu odpověděl: „Na státních účtech byla nula a my jsme si museli masivně půjčit. Vzpomínáte si, co se stalo, když jste oznamoval prvního pacienta s covidem? S ministryní Denisou Sakovou jste se bavili, že to bude velmi drahé. A mikrofony vás zachytily, kdy říkáte, že už to nebude vaše starost.“

Připomněl tak kauzu z počátku pandemie v roce 2020, popletl však, kdo říkal co. „Bude to drahé,“ řekl ve skutečnosti Pellegrini Sakové, která na to řekla „no a co, vždyť oni na to budou hledat peníze“.

Podle kampaně poznáte prezidenta, řekla Čaputová

„V předvolební kampani oba kandidáti ukázali, co v nich je a jaký styl politiky chtějí reprezentovat. Chci vás požádat, abyste využili své volební právo a rozhodli se podle toho, kdo vás přesvědčil víc,“ apelovala Čaputová podobně jako před prvním kolem voleb, kdy vyzývala k tomu, aby lidé hlavně šli volit.

Nyní se jmenovitě obrátila i ke Slovákům žijícím v zahraničí. „Rovněž máte možnost přispět k tomu, aby vás reprezentoval prezident, jehož představa Slovenska je vám bližší,“ řekla s tím, že by lidé neměli hledat dokonalého politika, protože takového nenajdou. „Hledejme největší míru svého ztotožnění s některým z kandidátů.

„Všímejme si, co nabízejí, zda jsou jejich slova a skutky v souladu či zda se v kampani chovají férově, do jaké míry mají potřebu útočit v osobní rovině, jak zvládají své emoce. Protože tak, jak kandidát vede svou kampaň, bude později vykonávat i svůj mandát,“ upozornila končící prezidentka.

Čaputovou podle jejích slov mrzí, že se součástí letošní kampaně stalo „zahrávání se strachem“. „Podsouvání obav, že je tu někdo jiný, kdo o nás rozhoduje a určuje, kam směřujeme a ke komu budeme patřit. Není na místě ani obava, že nás někdo zatáhne do války,“ zdůraznila s odkazem na rétoriku šéfa parlamentu a prezidentského kandidáta Petera Pellegriniho. Ten totiž o svém rivalovi. diplomatovi Ivanu Korčokovi tvrdí, že zatáhne Slovensko do války a že pošle slovenské vojáky na Ukrajinu.

„Za pět let ve funkci jsem poznala oba kandidáty na prezidenta a s čistým svědomím a přesvědčením můžu říct, že ani Peter Pellegrini, ani Ivan Korčok nás do žádné války nezatáhnou a ani nevyšlou na Ukrajinu žádného našeho vojáka. Jedna na to prezident nemá pravomoc a nemají k tomu ani žádný důvod,“ poznamenala hlava státu.

Na závěr mluvila třeba o tom, že je Slovensko úspěšná země či že je potřeba udržovat společenské klima, které bude přát vzdělanosti, demokracii či svobodě myšlení. „Máme příležitost vybudovat společnost založenou na hodnotách humanismu, empatie a vzájemného respektu. Přál bych si, aby ze sobotního druhého kola voleb vzešel prezident se silným mandátem. Aby mohl řešit skutečné otázky, které jsou pro Slovensko důležité – kvalitu života, sociální začleňování, vzdělávání, kulturu, ochranu menšin, životní prostředí, zahraniční politiku a obranu zájmů naší země,“ řekla také.

Ve čtvrtek začne moratorium, které předvolební kampaň či zveřejňování průzkumů veřejného mínění zakazuje. Volby jsou v sobotu. Pellegriniho před nimi ve středu osobně přijel podpořit i český expremiér Andrej Babiš.