Poslanci změní vymezení trestného činu znásilnění, všichni souhlasí

Úprava vychází z toho, že pokud je toho osoba schopna, má jakkoli projevit svůj nesouhlas se sexuálním aktem. Má se za to, že člověk standardně dokáže dát nesouhlas najevo, ať již verbálně nebo neverbálně – gestem, zaujetím obranné pozice, pláčem.

Vládní návrh novely upravuje i pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití.

Poslanci vrátili do druhého čtení změnu vodního zákonu po havárii na Bečvě

Změnu vodního zákona, která reaguje na havárii na řece Bečvě před třemi lety, vrátili poslanci do druhého čtení. „Aby bylo do budoucna možné efektivně řešit případné havarijní situace, selžou-li preventivní prvky ochrany,“ řekl při předchozím projednávání ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.

„Nově se v zákoně zakotvuje především povinnost kontinuálního sledování vypouštění odpadních vod, zavádí se registr výustí ze zdrojů znečištění, upřesňuje se ohlašovací povinnost při havárii,“ popsal Hladík.

Otravu Bečvy z 20. září 2020, při níž uhynulo přes 39 tun ryb, podle rozhodnutí vsetínského okresního soudu z loňského října způsobila společnost Energoaqua. Trest ale firmě neuložil. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná.

Firma se však při havárii podle soudkyně Ludmily Gerlové mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí. Ředitele podniku Oldřicha Havelku obžaloby zprostil.

