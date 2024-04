Brát znásilnění jen jako exces? Snad už ne, věří zakladatelka iniciativy Pod svícnem. Očekává větší ochranu obětí

Na znásilnění – jen mezi roky 2016 až 2022 bylo za tento čin odsouzeno 643 lidí – má nově být nahlíženo jako na nesouhlasný pohlavní styk. Předloha upravuje i pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let.

Lidovky.cz: Kterou změnu v definici znásilnění máte za nejdůležitější?

Dle mého jde o takzvané znásilnění z podstaty do 12 let. Dětí už se nikdo nebude ptát, jestli opravdu chtěli spát se svým dědou. Je důležité, že vzniká bariéra, jež je ochrání, která bude spravedlivěji trestat a problematika znásilnění se nebude automaticky přesouvat do pohlavního zneužití, za něž – namísto spravedlivých trestů, odcházeli pachatelé s podmínkami.