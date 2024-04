Poslanci by mohli jednat o změně vymezení trestného činu znásilnění

Na změně vymezení trestného činu znásilnění se dohodly koalice a opozice. Opouští se pojetí znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku. Nově budou tresty za něj založené na zásadě, že „ne“ znamená „ne“.

Úprava vychází z toho, že pokud je toho osoba schopna, má jakkoli projevit svůj nesouhlas se sexuálním aktem. Má se za to, že člověk standardně dokáže dát nesouhlas najevo, ať již verbálně nebo neverbálně – gestem, zaujetím obranné pozice, pláčem.

Vládní návrh novely, kterou podpořil ústavně-právní výbor, upravuje také pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití.

Poslanci mají projednávat také vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. Nová pravidla chce vláda zakotvit do zákona kvůli tomu, že jeho nynější podoba předpokládá především její listinnou podobu.