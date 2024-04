Koalice odmítla snahu ANO a SPD, aby poslanci dál řešili migrační pakt

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Mám obavu, aby se tu nedělo to, co se děje v Německu, ve Francii,“ stěžoval si Babiš a poukazoval na kriminalitu nelegálních migrantů.

„Solidarita za dveřmi? Žádná nebyla, žádná není, je to tvrdý boj,“ prohlásil Babiš.

Babišovi vadí, že ve čtvrtek, kdy se ani poslanci nedostali ke hlasování o programu mimořádné schůze, neměla šanci vystoupit stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová.

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová neprosadila, aby se poslanci k mimořádné schůzi Migrační pakt a jeho dopady na Českou republiku v pátek vrátili. Podpořili to jen poslanci opozičních hnutí ANO a SPD, poslanci vládních stran to odmítli.

Pustil se do nepřítomného omluveného ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana. „Lhal, manipuloval, skutečně tomu vůbec nerozumí,“ tvrdil Babiš.

„Dojednali jsme pakt bez povinných relokací, lidově se tomu říká kvóty,“ zdůraznil ve čtvrtek ministr Rakušan.

Až když Sněmovna schůzi k migračnímu paktu přerušila, při interpelacích, když odpovídal Karle Maříkové z SPD, ministr vnitra naprosto jasně přiznal, že o výjimku z migračního paktu, pokud ji bude chtít, bude muset Česká republika každý rok žádat. Ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že o výjimku z migračního paktu, pokud ji Česká republika bude chtít, bude muset každý rok žádat.

„Evropský princip je takový, že rok co rok se o takovou výjimku musí žádat, no, to je přece zcela logické, protože za rok se absolutně může změnit to, v jakém stavu ta daná země je. Za ten rok se opravdu může stát, že nebudeme mít na území 350 000 uprchlíků z Ukrajiny, a v té chvíli budeme hodnoceni podle jiných kritérií,“ přiznal Rakušan, že nyní žádná pevná výjimka neexistuje.

Poslanci mají hlasovat o návrhu, který je v reakci na ekologickou havárii na Bečvě

Poslanci mají v pátek schvalovat změnu vodního zákona, která má snížit rizika havárií na řekách. Novela reaguje na havárii na Bečvě v roce 2020 a upřesňuje pravomoci úřadů při likvidaci havárií.

Největším znečišťovatelům by mohla nařídit kontinuální sledování některých látek ve vypouštěných odpadních vodách.

„Zavádí se registr výustí ze zdrojů znečištění, upřesňuje se ohlašovací povinnost při havárii,“ popsal při předchozím projednávání návrhu ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.

Otravu Bečvy z 20. září 2020, při níž uhynulo přes 39 tun ryb, podle rozhodnutí vsetínského okresního soudu z loňského října způsobila společnost Energoaqua. Trest ale firmě neuložil. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná.

Firma se však při havárii podle soudkyně Ludmily Gerlové mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí. Ředitele podniku Oldřicha Havelku obžaloby zprostil.

V prvním čtení by pak poslanci mohli projednat návrh zákona o veřejných kulturních institucích, změny v kárných řízeních se soudci, státními zástupci a exekutory, nebo pravidla pro lobbování.

Piráti chtějí ze zákona o lobbování odstranit výjimku pro ČEZ

Piráti chtějí odstranit z vládního návrhu zákona o lobbování výjimku pro ČEZ. „Chtěli bychom širší úpravu lobbování, aby se vztahovala i na ČEZ. Zákony by neměly být psány pro jednu firmu,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Návrh počítá se vznikem registru pro evidenci lobbistů i lobbovaných.

Lobbisté budou muset v registru uvést, v čím zájmu lobbují, budou do něj navíc vždy po půl roce vkládat veřejně přístupná prohlášení o lobbování. V registru mají být evidováni jak lobbisté, tak lobbovaní. Zákon se má vztahovat i na prezidenta či asistenty zákonodárců. Přijetí zákona do poloviny roku 2025 je podmínkou pro to, aby Česká republika získala peníze z evropského Národního plánu obnovy.