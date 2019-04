Sněmovna podpořila zjednodušení podmínek provozování taxislužby. Místo taxametru postačí mobilní aplikace

Praha Pravidla taxislužby se zřejmě zjednoduší ve prospěch alternativních přepravců. Vozidla taxislužeb už nebudou muset mít povinně taxametr, ale postačí mobilní aplikace. Budou muset být vybaveny evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. Taxikáři navíc nebudou muset podstupovat zkoušky z místopisu. Změny přináší vládní novela o silniční dopravě, kterou v pátek 26. dubna Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila.

Novelu, proti níž protestovalo Sdružení českých taxikářů, nyní projedná sněmovní hospodářský výbor. Vládní předlohu ocenili opoziční Piráti i ODS. Občanský demokrat Jan Bauer označil novelu za kompromis, díky kterému nebude znevýhodňováno provozování taxislužby alternativními způsoby. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek by chtěl novelou posílit kontrolní pravomoci radnic vůči nepoctivým taxikářům.



Změny, které by podle vlády i opozice mohly vést k levnějším cenám taxislužby, se dotknou desetitisíců řidičů. Jen v Praze podle údajů magistrátu působí 9800 taxikářů, další skoro 3000 šoférů jezdí pro alternativní přepravce Uber a Taxify.

Klíčovou změnou v novele je zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla. Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry jako dosud. Místo nich by mohly využívat mobilní aplikace, které už nyní používají řidiči Uberu nebo Taxify. Místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI budou muset být nově všechny taxíky označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místním dopravní úřad za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci budou objednávat elektronicky. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy taxi, které si lidé zastaví na ulici.

Použití taxametru a označení vozidla střešní svítilnou se již nyní nevyžaduje v případech, kdy je přeprava domluvená na základě písemné smlouvy a je předem domluvená její cena.

Omezit by se měla také pravomoc obcí stanovit jako podmínku znalost místopisu, absolvování zkoušek obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele. Města už také nebudou smět stanovovat povinné náležitosti aut, například barvu karoserie nebo minimální rozměry vozidla. Úřady budou dále zodpovědné za evidenci a povolování taxislužeb a vydávání licencí pro řidiče.

Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby, včetně zprostředkovatelů, za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním. To se dotkne především alternativních přepravců, kteří budou ručit za to, že služby poskytuje řidič se všemi potřebnými doklady. To vadilo společnosti Taxify. Sdružení českých taxikářů se zase nelíbilo zrušení povinného taxametru.

Část pražských taxikářů provázela špatná pověst za účtování přemrštěných částek zejména zahraničním turistům. Podle zástupců taxikářů se to týká jen zlomku řidičů. Úředníci magistrátu pravidelně pořádají kontroly jak taxikářů, tak řidičů Uberu.