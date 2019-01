‚Snižte fyzickou aktivitu venku.‘ Meteorologové vyhlásili smogovou situaci

PRAHA Ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji přetrvává smogová situace. Meteorologové ji vyhlásili v úterý ráno, důvodem jsou vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší. V dalších hodinách nevylučují ani vyhlášení regulace,

Smogová situace aktuálně platí také v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V aglomeraci Ostravska, Karvinska, Frýdecko-Místecka a na Třinecku je kvůli znečištění vzduchu vyhlášena regulace. Podniky musejí přijmout opatření, aby ovzduší ještě více neznečišťovaly.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku a pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu vitaminy. Ve Zlínském kraji naposledy platila smogová situace loni začátkem března.

‚Jedno z nejhorších míst v Evropě‘

V Moravskoslezském kraji jsou stále nepříznivé rozptylové podmínky. Imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový tak bude podle předpokladů meteorologů i v úterý několikanásobně překročen. Na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku včetně Třinecka dál trvá stav regulace, kdy podniky musejí přijmout regulační opatření.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.