Sociálním službám poslal stát 88 000 respirátorů nejnižší třídy, většinu v noci rozvezla armáda

Praha Sociálním službám poslal stát kvůli šíření nového koronaviru 88 000 respirátorů nejnižší třídy FFP1. V noci na pondělí jich 80 000 rozvezla armáda, pro 8000 si dopoledne do skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech přijely podřízené organizace ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), uvedla správa.

Třída FFP1 chrání hlavně proti průniku prachu, viry zachytí až nejvyšší třída respirátorů FFP3. Provozovatelé sociálních služeb si stěžovali v posledních dnech na nedostatek respirátorů. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že v pondělí bude k dispozici 52 000 respirátorů tříd FFP2 a FFP3.



„Armáda během noci rozvezla ze skladu Správy státních hmotných rezerv 80 000 kusů respirátorů třídy FFP1, které zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Respirátory jsou určené pro pracovníky v sociálních službách. Rozvoz bude podle pokynů ministerstva práce a sociálních věcí,“ oznámil ráno na twitteru předseda SSHR Pavel Švagr.

Mluvčí správy Jakub Linka dopoledne doplnil, že dalších 8000 respirátorů třídy FFP1 poputuje prostřednictvím podřízených organizací MPSV do center sociálních služeb Zbůch na Plzeňsku, Hrabyně na Opavsku, Tloskov na Benešovsku a do brněnských Chrlic a také do Centra Kociánka.

Armáda už dříve rozvezla desítky tisíc respirátorů do nemocnic a záchranným službám a Babiš v neděli uvedl, že v sobotu stát uvolnil ze SSHR dalších 10 000 respirátorů. Některé kraje o víkendu uváděly, že žádaly o desítky tisíc respirátorů, ale dostaly jich zatím od státu pouze stovky nebo tisíce. Například bohumínská nemocnice nedostala žádný, uvedl její ředitel Svatopluk Němeček (ČSSD).

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po nedělním jednání vlády řekl, že v nejbližších dnech budou k dispozici další stovky tisíc respirátorů. V pondělí ráno Radiožurnálu řekl, že do konce tohoto týdne má stát zajištěno zhruba 1,7 milionu respirátorů.

Česko má k pondělí 298 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Od nedělní půlnoci přibylo pět nemocných, v neděli ráno bylo nakažených 214. U téměř poloviny případů hygienici neznají místo nákazy, třetina se nakazila v zahraničí, pětina v Česku.